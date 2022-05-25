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NASA alarmda! Uzay yürüyüşüne çıkan astronot kabusu yaşadı: Kaskında keşfedildi

25.05.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzay giysileriyle ilgili endişe verici bir sorun yaşadı. Uzay yürüyüşündeki bir astronotun kaskı "su" ile doldu. Panik yapan NASA, buna istinaden acil olmayan uzay yürüyüşlerini iptal etti.

NASA alarmda! Uzay yürüyüşüne çıkan astronot kabusu yaşadı: Kaskında keşfedildi

NASA, tüm uzay yürüyüşlerini askıya alarak birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı. Bu kararın nedeni ise uzay yürüyüşündeki bir astronotun yaşadığı panik anlarıydı. Astronot, adeta kabusu yaşadı.

ASTRONOTUN KASKI SU İLE DOLDU

New York Post'un haberine göre; uzay görevindeki Uluslararası Uzay İstasyonu astronotunun kaskına su doldu. Bu olaydan sonra NASA aciliyeti olmayan uzay yürüyüşlerini iptal etti.

NASA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, astronotların giydiği kaskların son aylarda birçok kez suyla dolmaya başladığını kaydetti.

CBS'ye göre NASA, astronotun kaskında aşırı su birikmesine neyin yol açtığını araştırıyor. NASA, 'araç dışı hareketlilik birimleri' (EMU'lar) olarak adlandırılan giysilerin acil durumlar için kullanılabileceğini ifade etti.

astronot

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2013'TE BÜYÜK PANİK YAŞANMIŞTI! AZ KALSIN BOĞULUYORDU

Suyla dolu bir kask sorunu ile karşı karşıya kalan başka astronotlar da olmuştu. Bunlardan en endişe yaratanı 2013 yılında yaşanmıştı.

2013 yılında, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Luca Parmitan az daha boğuluyordu. Olayı detaylandıran bir NASA raporu, suyun Parmitano'nun "gözlerini, burnunu ve kulaklarını kapladığını ortaya koymuştu. O zamandan beri NASA, fazla suyu emmek için EMU kasklarına küçük süngerler yerleştirdi.

Parmitano'nun yaşadığı olay henüz tekrarlanmadı. Ancak Alman astronot Matthias Maurer, Mart ayındaki uzay yürüyüşü sırasında yaşadığı olayda benzer bir tehlike ile karşılaştı. Su birikmesini keşfeden NASA astronotu Kayla Barron, kaskın üzerinde ince bir su filminin ve boyun halkasının arkasındaki havalandırma deliğinde su olduğundan bahsetti.

GERİ GETİRİLECEK

Maurer'in kıyafeti, temmuz ayında bir SpaceX aracı ile Dünya'ya geri dönecek. Weigel'e göre yetkililer şu ana kadar olağandışı bir şey bulamadı.

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