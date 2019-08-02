KADIN

NASA’dan podyumlara! NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı, bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi.

Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi bilim kadını Fionnghuala O’Reilly oldu. İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim kadını, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh’dan aldı. O’Reilly 70 bin euro'luk ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe’de temsil edecek. Yarışmada birinciliği elde eden O’Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor.

İrlanda’nın en güzeli seçilen O’Reilly, “Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici” dedi.

'KADINLAR HER ALANDA BAŞARILI OLSUN'

Gelecek planlarından bahseden O’Reilly, “Bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Ayak sağlığı hakkında ne biliyoruz? İşte uzmanından sağlıklı ve bilgilendirici önerilerAyak sağlığı hakkında ne biliyoruz? İşte uzmanından sağlıklı ve bilgilendirici öneriler
Eltileri birleştiren olay buzları erittiEltileri birleştiren olay buzları eritti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fionnghuala O’Reilly İrlanda güzeli NASA çalışanı İrlanda güzeli

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Başak Burcu Özellikleri

Yükselen Başak Burcu Özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ASMER'i kurdu! İşte hikayesiyle ilham olacak Podiatri Uzmanı Şükran Deniz

Ayak sağlığı hakkında ne biliyoruz? İşte uzmanından sağlıklı ve bilgilendirici öneriler

Kate Middleton ve Meghan Markle'ın arasındaki buzları, bebek eritti

Eltileri birleştiren olay buzları eritti

Miley Cyrus'tan kadınlara çağrı: Önce kendinizi sevin

'Önce kendinizi sevin' dedi ve çağrı yaptı

Meme kanserini yendi, kansere karşı farkındalık oluşturmak için Türkiye’yi dolaşıyor

Meme kanseri farkındalığı için Türkiye’yi dolaşıyor

Cinsiyete göre kürtaj: Son üç aydır Hindistan'ın 132 köyünde kız bebek doğmuyor!

Bu köyde cinsiyete göre kürtaj yapılıyor, hiç kız çocuğu doğmuyor

Doğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edin

Doğduğunuz aya göre nasıl bir kadın olduğunuzu analiz edin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.