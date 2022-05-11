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NASA, "mükemmel" diyerek açıkladı! James Webb Uzay Teleskobu'ndan haber var

11.05.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) "uzaya fırlatılan en güçlü teleskop" olarak nitelendirilen James Webb Uzay Teleskobu'nu dört buçuk ay önce uzaya göndermişti. NASA, temmuzda çalışmaya başlayacak teleskobun optik hizalamasının "mükemmel" olduğunu söyledi.

NASA, "mükemmel" diyerek açıkladı! James Webb Uzay Teleskobu'ndan haber var

NASA, 9 Mayıs Pazartesi günü bir telekonferans düzenledi. Telekonferansta, uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olan 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu'na ilişkin dikkat çekici bilgiler verildi.

"HİZALAMASI MÜKEMMEL"

Proje yetkilileri, temmuzda çalışmaya başlayacak teleskobun optik hizalamasının "mükemmel" olduğunu söylediler. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bilim insanı Michael McElwain, "Teleskop hizalamasının beklediğimizden daha iyi bir performansla tamamlandığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

James Webb

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HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN BUNU YAPTI

NASA, teleskopun hazır olduğunu göstermek için Büyük Macellan Bulutu'ndan alınan bir görüntüyü de paylaştı. James Webb teleskobuyla kaydedilen görüntü, NASA'nın emekli Spitzer Uzay Teleskobu tarafından alınan görüntü ile karşılaştırıldı.

Soldaki görüntü artık emekli olan Spitzer uzay teleskobuyla, sağdaki görüntü ise James Webb teleskobuyla alındı. Spitzer'ın aldığı görüntünün bulanık olduğu, aynı bölgenin Webb tarafından alınan görüntüsünün ise daha net olduğu görüldü.

Spitzer vs Webb teleskobu

Geçen aralık ayında fırlatılan 10 milyar dolarlık Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık 14 milyar yıl önce ilk yıldızların ve galaksilerin yaydığı ışığı arayacak ve olası yaşam belirtileri için keskin bir gözlem yapacak.

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