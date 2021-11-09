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NASA, SpaceX Crew-3 görevini erteledi

09.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA başlangıçta Crew-2 astronotlarının görev tamamlanmadan önce Crew-3 takımını selamlamasıyla direkt olarak devam eden bir akış planlıyordu. Ancak SpaceX Crew-3 için bu planlar şimdilik ertelendi.

NASA, SpaceX Crew-3 görevini erteledi

Uzay ajansı Crew 2’yi Dünya’ya geri göndermeye karar verdi. Hava durumundaki belirsizlik sebebiyle ekip Dünya’ya indirildi.

10 KASIM BEKLENİYOR

SpaceX, Pazar günü attığı bir tweet'te ise Çarşamba gününe kadarki havanın belirsizliğinden söz etti. Ancak her şey plana uygun giderse, Crew 3 için araç 10 Kasım'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkacak.

İlk olarak 31 Ekim’de fırlatılması planlandıktan sonra, Crew-3, hava sorunları nedeniyle ve bir kez de mürettebat üyelerinden birinde “küçük bir tıbbi sorun” yaşanması sebebiyle birkaç gecikme yaşadı.

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Dört astronot (NASA’dan Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan Matthias Maurer) ISS’e vardığında yörüngede altı aylık bir konaklama görevine başlayacak. Bunun için SpaceX’in Crew Dragon uzay aracında seyahat edecekler.

Crew-3, NASA’nın Ticari Mürettebat Programının bir parçası olarak SpaceX'in üçüncü operasyonel mürettebatlı uçuşu olacak. Eğer fırlatılırsa, bu SpaceX’in insanları Crew Dragon’unda yörüngeye gönderdiği beşinci sefer olacak.

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SpaceX, Mayıs 2020’de ISS’ye iki NASA astronotu göndermişti.

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