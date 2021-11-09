Başardılar! 4 astronot, SpaceX'in uzay aracı ile eve döndü

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in "Dragon Endeveaur" uzay aracı 6 aylık görevini tamamladıktan sonra bugün dünyaya döndü. Uzay aracındaki astronotlar Shane Kimbrough, Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Akihiko Hoshide ABD saati ile 14.05'te Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) ayrılarak Florida açıklarına yerel saat ile 22.33'te denize iniş yaptı.