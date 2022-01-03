Nasıl bu kadar hızlı yayılıyor? Omicron varyantını farelere enfekte ettiler! İşte ortaya çıkan sonuç...

İlk kez İngiltere'de karşımıza çıkan ve ardından ülkemizde de gözlemlenen Omicron varyantı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Liverpool Üniversitesi Moleküler Viroloji Araştırma Grubu fareler üzerinde bir deneye gerçekleştirdi. Buna göre farelere Omicron varyantı enfekte edildi. Araştırma ekibi Vuhan virüsüyle Omicron'u karşılaştırdı. İşte ortaya çıkan sonuç...

Koronavirûsün çok sayıda mutasyon içeren son varyantı Omicron'un çok hızlı yayılmasına rağmen daha az öldürücü görünmesinin nedeni araştırmalarla aydınlatılıyor.

The Guardian gazetesinin derlediği 6 araştırma, Omicron'un akciğerlere Delta ve daha önceki varyantlar kadar büyük zarar vermediğini ortaya koydu. İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden UniversiLy College London UCL) öğretim üyesi Deenan illay, "Omicron'u önceki tüm varyantlardan farklı kılan tüm mutasyonlann sonucunda, farklı tür hücreleri etkileme becerisi değişmiş olabilir. (Omicron) Esas itibarıyla, üst solunum yollarını, yani boğazdaki hücreleri daha fazla enfekte edebiliyor gibi görünüyor.

Dolayısıyla akciğer kadar derinlere kıyasla, bogazdaki hücrelerde daha kolay çoğalıyor. Bunlar aslında ön sonuçlar ama araştırmalar aynı yöne işaret ediyor" tespiti yaptı.

Uzmanlar, Omicron'un boğazda çoğalması bulaşıcılığı artırdığına dikkat çekiyor. Akciğer dokularını enfekteletme becerisi olan bir virüsün ise potansiyel olarak daha tehlikeli olduğu ama daha az bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Söz konusu araştırmalardan biri, Liverpool Üniversitesi Moleküler Viroloji Araştırma Grubu tarafından fareler üzerinde gerçekleştirildi. Buna göre, Omîcron'la enfekte olan farelerde Kovid-19 hastalığı daha hafif seyretti.

Fareler daha az kilo kaybetti, daha az viral yük taşıdı ve Zatürreyi daha hafif geçirdi. Araştırma ekibinden Prof. Jiimes Stevvart, "Bu, yapbozun bir parçası. Hayvan modeli, hastalığın Delta'ya ve orijinal Vuhan virüsüne kıyasla daha hafif olduğunu gösteriyor. Bünyeden daha hızlı atılıyor. Hayvanlar daha hızlı iyileşti; bu da, elde edilen klinik verilerle uyuşuyor" dedi.

Bununla birlikte Stewart, önlemlerin hafifletilmesi için de uyarıda bulundu:

"İlk göstergeler bunun iyi haber olduğu yönünde ama bu, gardımızı düşürme yönünde bir sinyal de değil. Zira klinik açıdan riskli gruptaysanız, sonuçların hâlâ harika olduğu söylenemez. Omicron'dan ölenler var. Herkes maskesini alıp partiye gidemez."

