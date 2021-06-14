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Natalie Portman ve Julianne Moore, Todd Haynes’in yeni filmi için kamera karşısına geçecek

14.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sektörünün sevilen yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Todd Haynes’in yöneteceği ‘May December’ filminin kadrosu şekillenmeye başladı. Filmin başrollerini Natalie Portman ve Julianne Moore paylaşacak.

Natalie Portman ve Julianne Moore, Todd Haynes’in yeni filmi için kamera karşısına geçecek

Far From Heaven, I’m Not There ve Carol gibi filmlerle sinemaseverlerden tam not almayı başaran Todd Haynes, yeni projesiyle seyircisiyle arasındaki buzları eritecek. Bir yandan Peggy Lee‘nin hayatına odaklanan Fever filmi için hazırlıklarını sürdüren Haynes, bir yandan da May December adlı farklı bir film için çalışmalarını hızlandırdı. Sam Burch’un Alex Mechanik ile birlikte kaleme aldığı hikayeden yola çıkarak senaryosunu yazacağı filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.

MAY DECEMBER FİLMİNİN KONUSU

Gracie Atherton-Yu ve kendisinden 23 yaş genç kocası Joe’nun sansasyonel aşklarının magazin eklerini süslediği günlerin üzerinden yirmi yıl geçmiştir. Çift artık ikiz çocuklarının liseden mezun olmalarına hazırlanmaktadır. Bir filmde Gracie’ye hayat verecek olan Hollywood yıldızı Elizabeth Berry, Gracie’yi daha yakından tanıyabilmek için çiftin evine gelince, dışarıdan gelen bu bakış aile içi dinamikleri etkilemeye başlar. Gençliğinde yaşananları tam olarak hazmedememiş olan Joe, daha 36 yaşında çocuklarının evden ayrılmasına hazırlanan bir baba olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye başlar. Elizebeth ve Gracie birbirlerini inceledikçe, iki kadın arasındaki farklar ve benzerlikler açığa çıkar. May December, bir kişiyi tam anlamıyla tanımanın zorluğuna odaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Natalie Portman
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