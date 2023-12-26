HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ne olduysa 6 gün önce oldu... Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, Somali cumhurbaşkanının oğlundan şikayetçi olmadı!

Ne olduysa 6 gün önce oldu... Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, Somali cumhurbaşkanının oğlundan şikayetçi olmadı!

26.12.2023 16:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu kazada sürpriz gelişme! Fatih'te yolculuk yapan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Türkiye'den kaçmıştı. İnfiale neden olan olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Ne olduysa 6 gün önce oldu... Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, Somali cumhurbaşkanının oğlundan şikayetçi olmadı!

Somali cumhurbaşkanının oğlu için 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Yürütülen soruşturmada ilginç bir detay da dikkat çekti. Buna göre müşteki Öznur Göçer, 13 ve 15 Aralık'taki ifadesinin aksine 20 Aralık'taki ifadesinde Somali cumhurbaşkanının oğlundan şikayetçi olmadı.

Fatih’te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

a1

Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

ŞÜPHELİNİN İFADESİNE YER VERİLDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli Mohamud’un ifadesine yer verilen iddianamede, olay hakkında kendisinin bir kusurunun olmadığını, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini söylediği aktarıldı.
Şüpheliye ait alkol muayene raporuna da yer verilen iddianamede, 0.00 promil ölçüm yapıldığı, ayrıca Göçer’den alınan kan örneklerinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, gelen raporda ise kanda alkol bulunmadığı, sistematiklerindeki uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer’in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi.

ffff

GÖÇER’İN EŞİNİN HERHANGİ BİR ŞİKAYETİNİN BULUNMADIĞINI SÖYLEDİĞİ AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, müşteki Öznur Göçer’in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedildi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

251055

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üzerine kaya düşen araç uçuruma yuvarlandıÜzerine kaya düşen araç uçuruma yuvarlandı
Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye 3 il şartı!Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye 3 il şartı!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 50'ye yakın hedef vurulduMİT'ten PKK'ya ağır darbe! 50'ye yakın hedef vuruldu
Anahtar Kelimeler:
Fatih Motokurye son dakika
En Çok Okunan Haberler
Milyonların beklediği tarih! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Milyonların beklediği tarih! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Çalışanı işvereni emeklisi bu rakama şaşıracak!

Çalışanı işvereni emeklisi bu rakama şaşıracak!

Lüks polis araçları Taksim Meydanı'nda! Turistler fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdi

Lüks polis araçları Taksim Meydanı'nda! Turistler fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdi

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye 3 il şartı!

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye 3 il şartı!

Malatya’daki şehit cenazesinde CHP'ye tepki! Çelengi parçaladılar…

Malatya’daki şehit cenazesinde CHP'ye tepki! Çelengi parçaladılar…

MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 50'ye yakın hedef vuruldu

MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 50'ye yakın hedef vuruldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.