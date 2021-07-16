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Ne yapacağını şaşırdı! Ablası Gamze Erçel'den Hande Erçel'e kötü haber: Korkuyorum...

16.07.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak, ablası Gamze Erçel'le yaşadığı filtre krizini paylaştı.

Ne yapacağını şaşırdı! Ablası Gamze Erçel'den Hande Erçel'e kötü haber: Korkuyorum...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 23.1 milyon takipçisi sayesinde Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu. Takipçi sayısını ini her geçen gün büyütmesinde, sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel'den ve reklamcı eniştesi Caner Yıldırım'dan aldığı taktiklerin de etkisi olduğu konuşuluyor. Bu ne kadar doğru bilinmez ama Erçel kardeşlerin birbirine her konuda yardımcı olduğu bir gerçek. Birlikte oyunculuk yapmaya başlayan ama daha sonra yolları ayrılan abla-kardeş, yollarına meslektaş olarak değil, birbirini dünyada en iyi tanıyan iki insan olarak devam ediyor. Sık sık birlikte paylaşım yaparak hayranlarını coşturan ikili, zaman zaman komik Instagram filtrelerinin kurbanı oluyor.

"Korkuyorum"

Hande Erçel Gamze Erçel

Instagram ustası Gamze Erçel, bugün de yeni bir filtre buldu ve hemen kardeşiyle paylaştı. "Of, yeni favori filtrem. Kaçışın yok." diyen Gamze Erçel, Hande Erçel'i epey ürküttü.

Hande Erçel Gamze Erçel story

Hande Erçel hem ablası hem de "Sen Çal Kapımı" dizisindeki rol arkadaşları yüzünden sık sık filtre kurbanı oluyor. Bu yüzden, yeni filtreyi görünce pek hoşlanmadı ve şakayla karışık bir şekilde "Korkuyorum." dedi. Ama çare yok, yakında bu filtreyle birlikte bir abla-kardeş fotoğrafı gelecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
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