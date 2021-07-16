Ne yapacağını şaşırdı! Ablası Gamze Erçel'den Hande Erçel'e kötü haber: Korkuyorum...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 23.1 milyon takipçisi sayesinde Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu. Takipçi sayısını ini her geçen gün büyütmesinde, sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel'den ve reklamcı eniştesi Caner Yıldırım'dan aldığı taktiklerin de etkisi olduğu konuşuluyor. Bu ne kadar doğru bilinmez ama Erçel kardeşlerin birbirine her konuda yardımcı olduğu bir gerçek. Birlikte oyunculuk yapmaya başlayan ama daha sonra yolları ayrılan abla-kardeş, yollarına meslektaş olarak değil, birbirini dünyada en iyi tanıyan iki insan olarak devam ediyor. Sık sık birlikte paylaşım yaparak hayranlarını coşturan ikili, zaman zaman komik Instagram filtrelerinin kurbanı oluyor.

"Korkuyorum"

Instagram ustası Gamze Erçel, bugün de yeni bir filtre buldu ve hemen kardeşiyle paylaştı. "Of, yeni favori filtrem. Kaçışın yok." diyen Gamze Erçel, Hande Erçel'i epey ürküttü.

Hande Erçel hem ablası hem de "Sen Çal Kapımı" dizisindeki rol arkadaşları yüzünden sık sık filtre kurbanı oluyor. Bu yüzden, yeni filtreyi görünce pek hoşlanmadı ve şakayla karışık bir şekilde "Korkuyorum." dedi. Ama çare yok, yakında bu filtreyle birlikte bir abla-kardeş fotoğrafı gelecek gibi görünüyor.

