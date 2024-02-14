Necati Şaşmaz 'Hazırlık içerisindeyim' demişti! 'Kurtlar Vadisi' geri mi dönüyor?

Her bölümü merakla izlenen Kurtlar Vadisi, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yayın tarihi 2024 olarak belirlenen dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

'Kurtlar Vadisi Kaos’un seyirciyle bulaşacağı platform gizemini koruyorken sosyal medyada ortaya atılan iddia gündem oldu.

'DİJİTAL PLATFORMDA BAŞLAYACAK'

Bir dijital platformda yayınlanacağı konuşulan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz'ın yanı sıra Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar'ın rol alacağı iddia edildi.

'HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİM'

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.







