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Necati Şaşmaz 'Hazırlık içerisindeyim' demişti! 'Kurtlar Vadisi' geri mi dönüyor?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 10:58 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık 20 yıl farklı isimlerle farklı kanallarda yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bir proje ile dijital platformda yayınlanacağı iddia edildi.

Necati Şaşmaz 'Hazırlık içerisindeyim' demişti! 'Kurtlar Vadisi' geri mi dönüyor?

Her bölümü merakla izlenen Kurtlar Vadisi, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yayın tarihi 2024 olarak belirlenen dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

'Kurtlar Vadisi Kaos’un seyirciyle bulaşacağı platform gizemini koruyorken sosyal medyada ortaya atılan iddia gündem oldu.

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'DİJİTAL PLATFORMDA BAŞLAYACAK'

Bir dijital platformda yayınlanacağı konuşulan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz'ın yanı sıra Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar'ın rol alacağı iddia edildi.

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'HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİM'

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.


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