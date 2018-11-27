Necati Şaşmaz imzalı Nöbet 7/24 dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Yeni bir asker polis dizisi daha yayınlanmak için cast çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği yeni dizinin adını Necati Şaşmaz "Nöbet 7/24" olarak duyurmuştu. Ocak ayında ekrana gelmesi beklenen dizi Nöbet 7/24'ün güçlü oyuncu kadrosu da açıklandı.

Son olarak geçen yıl "Kurtlar Vadisi Vatan" filmini seyirciyle buluşturan Necati Şaşmaz'ın şirketinin yeni dizisinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Adı "Nöbet 7/24" olan asker projesi için şu günlerde yoğun bir cast çalışması yürütülüyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise belli oldu.

Çekimleri Antalya bölgesinde yepyeni bir kasaba inşa edilerek gerçekleştirildiği ve polisiye konusunun işleneceği Necati Şaşmaz'ın Nöbet isimli sürpriz dizi projesinin Show TV ekranlarında yeni sezonda ekran serüvenine başlayacağı duyuruldu. Pana Film imzasıyla yayın hayatına başlangıç yapacak Necati Şaşmaz'ın yapımcılığındaki Nöbet dizisinin Ocak ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

NÖBET'İN KADROSU

Nöbet dizisnin oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncular Nöbet dizisinde yer alacak.

Show TV ile görüşülen dizinin ana karakterleri arasında Kurtlar Vadisi'nde de kamera karşısına geçen Cahit Kayaoğlu ile Ertuğrul Şakar da yer alıyor. Antalya'da yaşayan oyuncuların da rol alacağı dizide Cahit Kayaoğlu "Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu"ya, Ertuğrul Şakar ise "Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici"yi canlandıracak.

