Neden yemedi? MasterChef'te Mehmet Şef o yemeği görünce tadına bakmadı! "Bu ne oğlum?"

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de eleme heyecanının yaşanmasının ardından yeni haftaya giriş yapıldı.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde birbirinden iddialı yarışmacılar haftanın kaptanı olmak için mücadele verdi. Şefler yarışmacılardan MasterChef'in fenomen yemeği olan 'Yağlama' yapmalarını istedi. Yarışmacılar da verilen sürede şeflerin istediği şekilde yapmaya çalıştı.

MEHMET ŞEF'LE HAKAN ARASINDA GERGİNLİK...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna süre bitiminde tek tek yağmaların tadına baktı. Sıra Mehmet Şef'e geldiğinde Hakan'ın tabağını görünce kızdı. Yeterince yağlı olmayan yemeğe "Bunun neresi yağlama oğlum? Sen burada kaptanlık için asılmıyorsan bizim senin yemeğine bakmamıza ihtiyacımız yok. Yani senin yemeğine ihtiyacımız yok." sözleriyle tepki gösterdi ve yemeğin tadına bakmadı.

Hakan ise sessiz kalmayı tercih etti ve gözleri doldu. Şefler ise sona kalan Zübeyde ve Akın arasında Zübeyde'yi mavi takım kaptanı olarak seçti.