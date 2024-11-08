Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldi! 15 yaşındaki çocuğun midesinden jilet de dahil olmak üzere 56 metal parça çıkartıldı: 350 gram ağırlığında...

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Delhi bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki Aditya Sharma, nefes darlığı ve mide ağrısı şikayeti yaşamasıyla soluğu hastanede aldı. Başlangıçta Hathras'taki yerel bir hastaneye götürüldü, ancak daha sonra daha fazla tedavi için Jaipur'daki bir hastaneye transfer edildi. Ultrason ile bakıldığında vücudunda yaklaşık 19 yabancı cisim tespit edildi ve acilen ameliyata alındı.

5 SAAT SÜREN OPERASYON

Aditya Sharma, nesneleri çıkarmak için karmaşık bir beş saatlik ameliyat geçirdi , ancak cerrahların en iyi çabalarına rağmen hayatta kalamadı.

Ameliyat sırasında, toplam 350 gram ağırlığında metal nesneler çıkarıldı, ancak bir enfeksiyonun bağırsağına yayıldığı ve patlamasına neden olduğu bildirildi. 15 yaşındaki küçük çocuk ilk teşhisinin konulmasından 2 hafta sonra hayatını kaybetti.