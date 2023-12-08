Nefes kesen kurtarma operasyonu! Lise öğrencileri arabayı kaldırıp aracın altında kalan anne ve 2 yaşındaki oğlunu kurtardı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki bir lisede öğleden sonra çocuklarıyla birlikte ilten ayrılan Bridgette Ponson ve iki çocuğu kendilerine çarpan bir arabanın altında mahsur kaldı. NBC üyesi KSL'nin haberine göre, 3 yaşındaki bir kız çocuğu Brightley kendini kurtarmayı başarırken, anne ve oğlu aracın altında kaldı. Annenin yardım çığlıklarını duyan lise öğrencileri olay yerine akın ederken güvenlik kamerası görüntüleri en az 20 öğrencinin Ponson ve 2 yaşındaki oğlu Archer kurtarmak için arabayı kaldırmak üzere nasıl yarıştığını gösterdi.

FARKLI DİLLERDE "KALDIR" DİYE BAĞIRDILAR

Okulun öğrencilerinden Theo Roach bahçeden seslerin geldiğini duyduktan sonra oraya koştuğunu ifade ederek, "Eşyalarımı bırakıp hemen yardıma koştu. Farklı dillerde 'kaldır' diye bağırdıklarını duydum. Hepimiz bir araya geldik ve o arabayı kaldırmaya başladık" dedi.

Başka bir kahraman öğrenci olan sekizinci sınıf öğrencisi Utulei Simaumea, basına "Arabanın altına baktım ve bebek orada yatıyordu. Anne durmadan 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Şoktaydım ve hemen kendime 'Anneni düşün' dedim. Onlara yardım etmeliydik" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını almak için okula gelen Kıdemli Havacı Dominique Childress Fox 13'e yaptığı açıklamasında, "Kurtarma operasyonuna yetiştim. Onlara 'Yeterince yukarı kaldıralım ki çocukları almayı başaralım' dedim. Sonunda başardık. 2 yaşındaki çocuğun yüzü mordu ancak bir süre sonra kendisine geldi. Öğrencilerin hızlı müdahalesi ailenin hayatını kurtardı." diye konuştu.

Anne ve çocukları uçakla hastaneye kaldırıldı. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken birkaç ameliayt geçirmek zorunda kaldıkları belirtildi. Polis hala kazayı araştırıyor ve sürücünün herhangi bir suçlamayla karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değil.







