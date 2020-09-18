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Neil Patrick Harris, çekimleri devam eden Matrix 4 hakkında konuştu: 'Biraz yüzeysel'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Matrix 4 filminin kötü adamı Neil Patrick Harris film ve filmin yönetmeni Lana Wachowski hakkında konuştu. Harris: 'Benim için kum havuzunda oynamak gibi...' dedi.

Neil Patrick Harris, çekimleri devam eden Matrix 4 hakkında konuştu: 'Biraz yüzeysel'

Ülkemizde How I Met Your Mother dizisiyle tanınan Neil Patrick Harris, Matrix 4’teki karakteri ve film hakkında açıklamalarda bulundu. The Matrix 4’te kötü karakteri canlandıracak olan oyuncu film için aksiyonu harika dedi.

The Matrix'in Neo'su Keanu Reeves'ten sonra filmde kötü karaktere hayat verecek olan Broadway'in sevilen oyuncularından Neil Patrick Harris de büyük bir merakla beklenen Lana Wachowski'nin çalışması hakkında konuştu.

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AJAN SMITH YA DA MORPHEUS YOK

The Matrix serisinin 4. filminde Ajan Smith ya da Morpheus gibi karakterler olmayacak. Ancak onların yerine filmi yıldız oyuncular ve yeni karakterleri gelecek. Broadway'in sevilen oyuncularından Neil Patrick Harris'in yeni karakterlerden birine hayat verecek.

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47 yaşındaki oyuncu karakteri ve film için "Bence Lana'nın harika bir enerjisi var ve geçmişte kullandığı görsel tarzı taşımaya devam ediyor. Hep büyük bir aksiyon filminde başrol olmak istemişimdir. Bu benim için hiç kötü değil. Ama biraz yüzeysel ve kum havuzunda oynamak bana göre eğlenceli" dedi.

MATRIX 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

1 Nisan 2022'de izleyiciyle buluşacak Matrix 4'ün oyuncu kadrosunda Neil Patrick Harris'in yanı sıra orijinal filmlerin Neo'su Keanu Reeves, Trinity'ye hayat veren Carrie Anne Moss, Merovingian olarak Lambert Wilson ve Niobe olarak Jada Pinkett Smith'in yer alacak. Ayrıca Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Matrix 4'ün diğer önemli isimleri arasında yer alıyor.

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