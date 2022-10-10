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  4. Neredeyse gittiği her yerde aranıyordu! Suç makinesi kadın o ilde yakayı ele verdi

Neredeyse gittiği her yerde aranıyordu! Suç makinesi kadın o ilde yakayı ele verdi

10.10.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 ilde aranması olan ve çok sayıda suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın Kayseri'de saklandığı ikamette yakayı ele verdi. Suç makinesi kadının İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de aranması olduğu ve 7 ayrı yakalama emri bulunduğu öğrenildi. Kadın, emniyetteki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.

Neredeyse gittiği her yerde aranıyordu! Suç makinesi kadın o ilde yakayı ele verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı. İşte detaylar...

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HIRSIZLIKTAN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLALE KADAR ÇOK SAYIDA SUÇ

Yapılan çalışmalarda İstanbul, Kocaeli ve Mersin illerinde aranması bulunan ve hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 7 ayrı yakalama emri ile 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. (29), Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde saklandığı ikamette yakalandı.

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Yakalanan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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