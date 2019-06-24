Neredeyse hiç kimsenin bilmediği 6 kullanışlı temizlik ipucu

Bu ipuçlarının işinize yarayacağından eminiz.

PASLANMAZ ÇELİK BUZDOLABINI TEMİZLEMEK İÇİN

Yeni model buzdolaplarının çoğu artık paslanmaz çelikten yapılıyor. Temiz olduğu sürece hariakalar ancak parmak izleri görünümü kötü bir hale getirebiliyor. Bunun önüne geçmekse çok kolay. Bir kağıt havlu üzerine zeytinyağı, bebek yağı veya elinizde ne tür bir yağ varsa bir damla damlatın. Ve iz olan yere uygulayın daha sonra temiz bir kağıt havluyla silin.

KİRLİ ÇAMAŞIRA BEYAZ TEBEŞİR

Kıyafetinize yağ damladıysa bir parça beyaz tebeşir alın ve lekelerin üzerine sürün. Tebeşir yoksa mısır nişastası veya talk pudrası da kullanabilirsiniz. Leke üzerine serpin 10 dakika bekletin ve normal yıkadığınız gibi makinede yıkayın.

EVİ SÜPÜRÜRKEN

Çoğumuz bunu yapmıyoruz belki ama evi süpürürken vakumlama işini itmek yerine kendinize doğru çekerek yapmalısınız. Vakumu yavaşça kendinize doğru hareket ettirin; Bu şekilde en çok kir ve tozu yakalarsınız.

KİRECE KARŞI BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, kireçlenmeye karşı gerçek bir güç merkezidir. Bunu duş balıklarınız için kullanabilirsiniz. Bir buzolabı poşeti içine sirkeyi koyun bir gece bekletin sonuç sizi şaşırtacak.