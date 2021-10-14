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  4. Neslihan Atagül’den Dubai'de çöl pozları! Eşi Kadir Doğulu çekti

Neslihan Atagül’den Dubai'de çöl pozları! Eşi Kadir Doğulu çekti

14.10.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile Dubai'ye gitti. Çöl gezisi yapan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'ya poz verdi.

Neslihan Atagül’den Dubai'de çöl pozları! Eşi Kadir Doğulu çekti

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti. Zor günleri geride bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Dubai'ye gitti.

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Dubai'de lüks bir otelin açılışına katılan Atagül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

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Çöl turu yapan güzel oyuncu, eşi Doğulu'ya poz verdi.

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Güzel oyuncu kumlara uzandığı anlarda çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı.

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Atagül'ün pozlarına kısa sürede 700 binden fazla beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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