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Neslihan Atagül doğum öncesi tatilde! Bebek göründü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.08.2024 12:52
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Geçtiğimiz yıl eşi Kadir Doğulu hakkındaki ihanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül son yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde ailesiyle birlikte Kuşadası'nda tatilde olan Atagül'ün belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

MYET-Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül'den müjdeli haber geçtiğimiz günlerde geldi. Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" diyerek hamile olduğunu duyurdu.

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BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde ailesiyle birlikte Kuşadası’nda tatilde olan Neslihan Atagül, Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in objektifine yansıdı. Plajda görüntülenen ünlü ismin iyice belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı. Atagül'ün 3 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edildi.

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Neslihan Atagül'ün bu görüntülerine sosyal medyada; 'bebek göründü', 'hamilelik çok yakışmış' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül
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