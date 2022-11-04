Neslihan Atagül'ün tarzını gören Tansu Dayan dayanamadı! üzerine okey taşlarını yapıştırıp...

Netflix gecesinde ünlüler akın etti. Serenay Sarıkaya'dan Beren Saat'e pek çok ünlünün tarzıyla dikkat çektiği geceye Neslihan Atagül de eşi Kadir Doğulu ile geldi.

Neslihan Atagül'ün kısa elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kiminin rüküş bulduğunu elbiseyi gören fenomen Tansu Dayan kendini tutamadı. Daha önce Ezgi Mola'nın kıyafetini de ti'ye alan Dayan bu sefer güzel oyuncuyla dalga geçti.

Tansu Dayan atletinin üzerine okey taşlarını yapıştırarak Neslihan Atagül'ün tarzını ve hareketlerini ti'ye aldı. Fenomenin paylaşımına "Taş gibi olmuşsun" yorumları yağdı.





