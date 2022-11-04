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  4. Neslihan Atagül'ün tarzını gören Tansu Dayan dayanamadı! üzerine okey taşlarını yapıştırıp...

Neslihan Atagül'ün tarzını gören Tansu Dayan dayanamadı! üzerine okey taşlarını yapıştırıp...

04.11.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye alarak gündeme gelen Tansu Dayan Neslihan Atagül'ün sosyal medyada konuşulan elbisesini görünce dayanamadı. Dayan üzerine okey taşlarını bağlayıp Atagül'ün tarzıyla dalga geçti.

Netflix gecesinde ünlüler akın etti. Serenay Sarıkaya'dan Beren Saat'e pek çok ünlünün tarzıyla dikkat çektiği geceye Neslihan Atagül de eşi Kadir Doğulu ile geldi.

Neslihan Atagül'ün kısa elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kiminin rüküş bulduğunu elbiseyi gören fenomen Tansu Dayan kendini tutamadı. Daha önce Ezgi Mola'nın kıyafetini de ti'ye alan Dayan bu sefer güzel oyuncuyla dalga geçti.

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Kenan ve Beren dalga konusu oldu!

Tansu Dayan atletinin üzerine okey taşlarını yapıştırarak Neslihan Atagül'ün tarzını ve hareketlerini ti'ye aldı. Fenomenin paylaşımına "Taş gibi olmuşsun" yorumları yağdı.

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