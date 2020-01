Netflix film önerileri: En iyi Türk, komedi, gerilim ve aşk filmleri

Filmleri ile sinema dünyasında tartışmalar yaratan Netflix, hem değişimi hızlandırmak hem de sayıları her geçen gün artan diğer platformlarla rekabette geri kalmamak için her ay platforma yeni filmler ekliyor. Çok sayıda film içinden tercih yapmakta zorlananlar, zamanını filmleri incelemekle harcamak istemeyenler için bir Netflix film önerileri listesi hazırladık. Ülkemizde hizmet vermeye başladığı 2016 yılından itibaren günden güne büyüyen Netflix, içerik kütüphanesinde yer alan birbirinden başarılı yerli ve yabancı filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başka yerde izleyemeyeceğiz Netflix orijinal filmleri ile birlikte tercih ettiğiniz türe göre usta yönetmenlerin ödüllü filmlerini de platformda rahatlıkla izleyebilirsiniz. 2019 yılında yayına aldığı Muhafız: Hakan ve Atiye dizileriyle ülkemizde de markasını sağlamlaştıran Netflix’te, kendi yapımları dışında başka yapımları da izlemek mümkün. Yakın zamanda Rise of Empires: Ottoman ile ilerleyen aylarda ise Love 101 dizisiyle Netflix ülkemizde daha çok konuşulacak gibi görünüyor.

İşte Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi Türkçe filmlerle beraber yayında olan komedi, gerilim ve aşk filmlerine dair önerilerimiz...

NETFLIX’TEKİ EN İYİ KOMEDİ FİLMLERİ Organize İşler: Sazan Sarmalı (2019) Netflix Türkiye’nin de en çok izlenen ve en çok önerilen filmler listesinin zirvesinde olan, hem sinemada hem de Netflix'te aynı anda yayınlanarak dikkatleri üzerine çeken ve tartışmaların odağına yerleşen Organize İşler: Sazan Sarmalı’nı henüz izlemediyseniz, vakit kaybetmeden izlemenizi tavsiye ederiz. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği bir de başrolünü üstlendiği film, vizyona girdiği ilk 10 günde 2 milyondan fazla izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi başarmıştı. Murder Mystery (2019) İzleyecek bir komedi filmi arıyorsanız, Netflix yapımı Murder Mystery ile kahkaha dolu anlar geçireceğiniz garantisini verebiliriz. Komedi filmlerinin vazgeçilmez iki oyuncusu Jennifer Aniston ve Adam Sandler’ın başrollerini paylaştığı Murder Mystery; evliliklerini canlandırmak için çıktıkları tatilde yaşanan bir cinayetin dönüp dolaşıp çiftin üzerine kalmasıyla birlikte yaşanan birbirinden absürt olaylar silsileni konu alıyor. Netflix, Murder Mystery’nin devam filmi için hazırlıklara başladığını da belirtmeden geçmeyelim.

The Ballad of Buster Scruggs (2018) Sinemada mı yayınlanacak, dizi mi olacak derken Netflix’te film olarak karşımıza çıkan The Ballad of Buster Scruggs, 2018 yılının en iddialı yapımları arasındaydı. "Coen Kardeşler" olarak bilinen Oscar ödüllü Joel ve Ethan Cohen kardeşler yazıp yönetti. Vahşi Batı’da yaşanan birbirinden farklı hikayeleri konu alan The Ballad of Buster Scruggs, 3 dalda Oscar’a aday gösterilmişti. The Meyerowitz Stories (Meyerowitz Hikâyeleri) 2017 Sanatçı olan asabi babaları ve onun yok olmaya yüz tutmuş mirasıyla ilgilenmek için New York'a gelen üç kardeşin kin ve rekabet dolu hikâyesini konu alan film, oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Elizabeth Marvel ve Grace Van Patten’in başrollerini üstlendiği film Noah Baumbach imzası taşıyor. NETFLİX’TEKİ EN İYİ TÜRKÇE FİLMLER Müslüm (2018) 2019 yılında Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 film arasında dördüncü sırada olan Müslüm, 6 milyonu aşkın seyirci sayısıyla 2018 yılında en çok izlenen yerli film olma başarısını elde etmişti. ‘Baba’ lakaplı şarkıcı Müslüm Gürses’in hayatını konu alan filmde şarkıcıyı başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandırıyor.

Aile Arasında (2017) Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği Aile Arasında, son dönem yerli komedi filmleri arasında adını altın harflere yazdırmayı başardı. Nevrotik Fikret ile vokalist Solmaz’ın tesadüflerle ve komediyle dolu macerasını konu alan filmin başrollerini Engin Günaydın ile Demet Evgar paylaşırken onlara, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman ve Ayta Sözeri gibi isimler eşlik ediyor. Aile Arasında, 2 milyona yakın izleyici sayısıyla 2018'in en çok izlenen 10 yerli filmi arasında altıncı sırada yer aldı. Ölümlü Dünya (2018) Aksiyonla komediyi harmanlayan Ölümlü Dünya, Leyle ile Mecnun dizisinden hatırlayacağımız Ali Atay’ın ikinci uzun metrajlı filmi. Senaryoda da Ali Atay'la birlikte, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit Çakmak, Ali Demirel ve Volkan Sümbül imzası var. "Ölümlü Dünya"nın yıldızlı kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür gibi başarılı isimler yer alıyor.

Hedefim Sensin (2018) Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstlenirken, filmin senaryosunu ve başrolünü başarılı komedyen Ata Demirer üstleniyor. Kahkaha dolu komedi filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor. NETFLIX’TEKİ EN İYİ AŞK FİLMLERİ Marriage Story (2019) Senaryosu ve yönetmenliği Noah Baumbach’a ait olan Marriage Story, 2019 yılının son aylarında yayınlanmış olmasına rağmen fırtına gibi esti geçti. Romantik başlayan ama trajik bir şekilde sona eren büyük bir aşkı konu alan filmin başrollerini son yılların popüler isimleri Adam Driver ve Scarlett Johansson paylaşırken onlara Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Azhy Robertson, Julie Hagerty, Merritt Wever ve Wallace Shawn gibi isimler eşlik ediyor. Laura Dern, Altın Küre’de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görüldü. Sevdiğim Tüm Erkeklere (To All the Boys I've Loved Before) 2018 Jenny Han’in aynı isimli romanından filme uyarlanan To All the Boys I've Loved Before’un yönetmen koltuğunda Susan Johnson oturuyor. Lara Jean Covey karakterini Lana Condor’ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca John Corbett, Noah Centineo, Janel Parrish, Israel Broussard, Andrew Bachelor gibi isimler yer alıyor. To All the Boys I've Loved Before, hoşlandığı erkeklere mektup yazan ama asla postalamayan Lara Jean'in mektupların gizemli bir şekilde gönderilmesi nedeniyle karışan hayatını konu alıyor.

Always Be My Maybe (2019) Nahnatchka Khan'ın yönetmen koltuğuna geçtiği komedi filmi Always Be My Maybe’nin başrollerini Ali Wong ile Randall Park paylaşırken, Keanu Reeves, Charlyne Yi, Karan Soni, Daniel Dae Kim gibi isimler de boy gösteriyor. Kalpleri ısıtan bir hikayeye sahip olan filmde, 15 yılın ardından yeniden bir araya gelen çocukluk arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. When We First Met (İlk Tanıştığımız Gece) 2018 Genç yönetmen Ari Sandel imzalı When We First Met (İlk Tanıştığımız Gece); Noah’ın Avery’i kendine aşık etmeye çalışmasını konu alır. Bilim kurgu soslu aşkı mucizelerle buluşturan filmin oyuncu kadrosunda komedinin sevilen yüzü Adam Devine ve güzel yıldız Alexandra Daddario yer alıyor. Ruhların Sonbaharı (Our Souls At Night) 2017 İki usta isim Robert Redford ve Jane Fonda’yı bir araya getiren Ruhların Sonbaharı (Our Souls At Night), ikiliyi bir araya getiren dördüncü yapım olma özelliği taşıyor. 2 Oscar ödülü sahibi Fonda ile 1 Oscar ödülü sahibi Redford bu kez kapı komşuları olan iki dul insan olarak kaşımıza çıkıyor. Aralarında hiçbir ilişki olmayan iki komşunun hayatı, Addie'nin beklenmedik bir hamle yapmasıyla falzasıyla değişecektir.