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Netflix'in dizi çekimlerine geri dönüş planı! Oyuncuların yakınlaştığı sahneler olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 02:00 | Son Güncelleme

Dizi çekimlerine yeniden başlama kararı veren Netflix'ten yapılan açıklamaya göre kalabalık insanların bulunduğu sahneler bir süre çekilmeyecek. Senaristler kadın ve erkek oyuncuların yakınlaştığı sahneler yazmayacak.

Netflix'in dizi çekimlerine geri dönüş planı! Oyuncuların yakınlaştığı sahneler olmayacak

Dijital video abonelik hizmeti alanında dünyanın en büyük şirketi Netflix koronavirüs sebebiyle ara verdiği prodüksiyonlarına geri döneceğini duyurdu.

Şirketin içeriklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ted Sanderos'un verdiği bilgilere göre şirket Güney Kore, Japonya ve İzlanda'da çekimlerine başladı. Netflix'in bu ay İsveç'te Haziran ayında da Norveç'te çekimlerine devam etmesi planlanıyor.

STRANGER THINGS DİZİSİNİN DURUMU BELİRSİZ

Çekimleri ABD'de devam eden firmanın ünlü dizilerinden Stranger Things'in prodüksiyon süreci ise şimdilik belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.

Los Angeles Times'a açıklama yapan Sanderos, “Bazı çekim ekipleri işe dönme konusunda endişeliler ve evlerinde oturan insanlar da onların çekeceği eğlenceye güveniyor” diye konuştu.

Netflix'in işe geri dönüş planına göre dizi setlerinde açık büfe yemekler yerine kutu yemekler getirilecek, birkaç saatte bir oyuncular ve çekim ekibinin ellerini yıkaması zorunlu olacak. Makyaj malzemeleri ise tek kullanımlık kullanılacak.

OYUNCULARIN YAKINLAŞTIĞI SAHNELER YOK

Sanderos'un verdiği bilgilere göre kalabalık oyuncu grubunu veya figürasyonun bulunduğu sahneler bir süre çekilmeyecek. Erkek ve kadın oyuncuların yakınlaştığı sahneler pandemi riski azalana kadar dizilerin yeni bölümlerinde olmayacak.

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