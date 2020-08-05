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Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Evde eğlenceli bir şekilde vakit geçirmenizi sağlayacak güzel bir yol mu arıyorsunuz? O zaman Netflix'in gençlik dizilerine göz atmalısınız! Gizem, dram ve komedi gibi farklı türleriyle dikkat çeken diziler, gerek oyuncu kadrolarıyla gerek senaryolarıyla oldukça başarılı işler ortaya koyuyor. Peki Netflix'te yer alan en sevilen gençlik dizileri hangileri?

Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

Netflix, gençlik dizileri söz konusu olduğunda diğer türlerde de olduğu gibi adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Çizgi roman ya da kitap uyarlamalarıyla olduğu kadar özgün senaryolarıyla da kaliteli yapımlara imza atıyor ve gençlik dizisi izlemek isteyenlerin ilk adresi oluyor. Siz de genç olmanın heyecanını ve zorluklarını anlatan bu tür bir diziye başlamak istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atmalısınız.

EN SEVİLEN NETFLIX GENÇLİK DİZİLERİ

5. Control Z (IMDb: 6.9)

Konu: Bir hackerın lisedeki öğrencileri hedef almasını işleyen bu dizide, öğrencilerin sırları tek tek ifşa olmaya başlayınca işler karışır. Bu hacker, öğrencileri arkadaşlarının sırlarını açıklamaya zorlar. Okulun asosyal ama gözlemci öğrencisi Sofia ise bu hackerı bulmaya çalışır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan

Yönetmen: Alejandro Lozano

4. Riverdale (IMDb: 7.0)

Konu: Archie Comics isimli çizgi romandan uyarlanan dizide, sakin bir kasaba gibi görünen Riverdale'de yaşanan sıra dışı olaylar yer alıyor. Lisenin havalı çocuğu Archie, okula yeni gelen gizemli kız Veronica, Southside Serpents isimli bir çete liderinin oğlu Jughead ve Archie'nin zeki komşusu Betty, bu olayları çözmek için elini taşın altına koyar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse

Yönetmen: Jason Moore

3. Elite (IMDb: 7.6)

Konu: İşçi sınıfından gelen üç öğrenci, okullarının bir deprem sonucunda yıkılmasıyla Las Encinas isimli seçkin bir okula başlar. Bu üç genç ile okulun zengin öğrencileri arasında yaşanan çatışmalar, bir öğrencinin cinayeti ile sonuçlanır. Peki, katil kim olabilir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Danna Paola, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau

Yönetmen: Carlos Montero, Dario Madrona

2. Ölmek için On Üç Sebep (IMDb: 7.7)

Konu: Çok satan bir kitaptan uyarlanan dizide; Clay Jensen, intihar eden Hannah Baker isimli arkadaşının arkasında bıraktığı kasetleri bulur. Bu kasetlerin her birinde, Hannah'ya atılan iftiralar ve hakkında çıkan asılsız dedikodular gibi onu intihara sürükleyen olayların ses kayıtları vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe

Yönetmen: Tom McCarthy

1. The End of the F***ing World (IMDb: 8.1)

Konu: Çizgi roman uyarlaması olan bu dizide, James kendisine kurban arayan bir psikopattır. Alyssa ise maceraya atılmak isteyen asi bir kızdır. James'in kurban olarak Alyssa'yı seçmesiyle ilginç bir serüven başlar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jessica Barden, Alex Lawther, Naomi Ackie

Yönetmen: Jonathan Entwistle

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