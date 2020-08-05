Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

Netflix, gençlik dizileri söz konusu olduğunda diğer türlerde de olduğu gibi adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Çizgi roman ya da kitap uyarlamalarıyla olduğu kadar özgün senaryolarıyla da kaliteli yapımlara imza atıyor ve gençlik dizisi izlemek isteyenlerin ilk adresi oluyor. Siz de genç olmanın heyecanını ve zorluklarını anlatan bu tür bir diziye başlamak istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atmalısınız.

EN SEVİLEN NETFLIX GENÇLİK DİZİLERİ

5. Control Z (IMDb: 6.9)

Konu: Bir hackerın lisedeki öğrencileri hedef almasını işleyen bu dizide, öğrencilerin sırları tek tek ifşa olmaya başlayınca işler karışır. Bu hacker, öğrencileri arkadaşlarının sırlarını açıklamaya zorlar. Okulun asosyal ama gözlemci öğrencisi Sofia ise bu hackerı bulmaya çalışır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan

Yönetmen: Alejandro Lozano

4. Riverdale (IMDb: 7.0)

Konu: Archie Comics isimli çizgi romandan uyarlanan dizide, sakin bir kasaba gibi görünen Riverdale'de yaşanan sıra dışı olaylar yer alıyor. Lisenin havalı çocuğu Archie, okula yeni gelen gizemli kız Veronica, Southside Serpents isimli bir çete liderinin oğlu Jughead ve Archie'nin zeki komşusu Betty, bu olayları çözmek için elini taşın altına koyar.