Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

Başrol Oyuncu Kadrosu: K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse

Yönetmen: Jason Moore

3. Elite (IMDb: 7.6)

Konu: İşçi sınıfından gelen üç öğrenci, okullarının bir deprem sonucunda yıkılmasıyla Las Encinas isimli seçkin bir okula başlar. Bu üç genç ile okulun zengin öğrencileri arasında yaşanan çatışmalar, bir öğrencinin cinayeti ile sonuçlanır. Peki, katil kim olabilir?

Başrol Oyuncu Kadrosu: Danna Paola, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau

Yönetmen: Carlos Montero, Dario Madrona

2. Ölmek için On Üç Sebep (IMDb: 7.7)

Konu: Çok satan bir kitaptan uyarlanan dizide; Clay Jensen, intihar eden Hannah Baker isimli arkadaşının arkasında bıraktığı kasetleri bulur. Bu kasetlerin her birinde, Hannah'ya atılan iftiralar ve hakkında çıkan asılsız dedikodular gibi onu intihara sürükleyen olayların ses kayıtları vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe

Yönetmen: Tom McCarthy

1. The End of the F***ing World (IMDb: 8.1)

Konu: Çizgi roman uyarlaması olan bu dizide, James kendisine kurban arayan bir psikopattır. Alyssa ise maceraya atılmak isteyen asi bir kızdır. James'in kurban olarak Alyssa'yı seçmesiyle ilginç bir serüven başlar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jessica Barden, Alex Lawther, Naomi Ackie

Yönetmen: Jonathan Entwistle