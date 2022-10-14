Netflix'te yeni dönem resmen başlıyor! Daha ucuz olacak

Netflix'in aylardır reklamlı Netflix aboneliği üzerinde çalıştığı biliniyor. Netflix'in rakipleri karşısında kayda değer abone kaybettiği bugünlerde yapılan flaş bir duyuruyla ise Netflix'te reklamlı abonelik planı döneminin yakında başlayacağı açıklandı.
Netflix'in yeni reklamlı temel planı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 6,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Böylece standart temel plandan 3 dolar daha ucuz olacak. Reklamlı Netflix aboneliği, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de hizmete sunulacak. İlk aşamada Türkiye'nin adı geçmiyor.
Reklamlı Netflix aboneliği, beklendiği üzere diğer abonelik seçeneklerinden farklı özelliklere sahip olacak. Bunlar ise şöyle sıralanıyor;
Netflix'in "Basic with Ads" adını verdiği reklamlı abonelik seçeneği, kasım ayından itibaren hizmete girecek.
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