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Netflix'te "Ev ekle" dönemi! "Ekstra üye ekle"den farklı olacak

21.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, kullanıcıların hesap şifrelerini diğer hanelerle paylaşmasını istemiyor. Bunu engellemek için harekete geçen platform, "Ev ekle" dönemini başlatıyor. Bu özellik, Mart 2022'de birkaç ülkede kullanıma sunulan ve kullanıcıların alt hesaplar eklemelerini sağlayan "ekstra üye ekle" özelliğinden farklı.

Netflix'te "Ev ekle" dönemi! "Ekstra üye ekle"den farklı olacak

Abone kaybı yaşayan Netflix, kullanıcıların hesaplarını diğer hanelerle paylaşmasını istemiyor. Kaybını telafi etmek, rakipleriyle arasındaki rekabeti avantajlı bir şekilde sürdürmek isteyen şirket, şimdi ise ek bir ücret karşılığında hesap paylaşımını bir özelliğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Özelliğin ismi ise biraz garip; "Ev ekle." (Add Home)

FAZLADAN ÜCRET İLE HESABINIZA EV EKLEYEBİLECEKSİNİZ

"Ev ekle" olarak adlandırılan bu özellik, ve kullanıcıların Netflix hesaplarını paylaşmak istedikleri haneler için satın alma yapmalarına olanak sağlayacak. Kullanıcılar, Netflix hesabını başka evlerde kullanmak için fazladan ücret ödeyecek ve hesabına bir ev daha eklemiş olacak. Temel plandaki üyeler bir fazladan ev, Standart plandaki üyeler iki adede kadar, Premium üyeler ise üç adede kadar ekstra ev ekleyebilecek.

"Ev ekle" özelliği, önümüzdeki aydan itibaren Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta kullanıma sunulacak. Arjantin'de fazladan 219 peso ve diğer ülkelerde ise aylık 2.99 dolar ödeyerek kullanıcılar hesaplarını kullanacakları ev ekleyebilecek.

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Netflix, Ev ekle özelliğini açıklarken "Günümüzde haneler arasındaki yaygın hesap paylaşımı, uzun vadeli yatırım yapma ve hizmetimizi iyileştirme yeteneğimizi baltalıyor." diyor.

NETFLIX HANE DIŞI KULLANIMI NASIL ANLAYACAK?

Netflix'in hane dışı kullanımı nasıl tespit ettiğine gelince, şirketin IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgileri kullanacağı iddia ediyor.

Netflix, Mart 2022'de Şili, Kosta Rika ve Peru'da "ekstra üye ekle" özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların birlikte yaşamadıkları kişiler için alt hesap eklemelerine olanak tanıyordu. Fakat yeni "Ev ekle" özelliğinin "ekstra üye ekle" özelliğinden farklı olduğu belirtiliyor.

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ABONE KAYBI YAŞIYOR! REKLAMLI PLAN YOLDA

Değişiklik, Netflix'in 2022'nin ilk çeyreğinde Ekim 2011'den beri ilk kez abone kaybettiğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Netflix, haziran ayında ise standart plandan daha düşük bir ücretle reklamlı bir abonelik planı eklemeyi düşündüğünü söylemişti. Şirket, reklamlı aboneliğin geliştirilmesi için ise Microsoft ile anlaşmıştı.

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