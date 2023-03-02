Netflix'teki Üçüzler dizisindeki sahneler tepki çekti! "Diziyi uzatmak için cinsellik katmışlar"

Netflix'te "Türkiye'de Bugünün Top 10 Dizi Listesi" kategorisinde 1 numaraya yerleşen Triada/Üçüzler dizisi sosyal medyada da gündemde.

Meksika yapımı olan gizem ve gerilim türündeki Triada (Triptych) dizisinin gerçek olaylardan uyarlama olması herkesi heyecanlandırdı ancak dizide erotik sahneler tepki çekti.

Üçüzlerin hayatına odaklanan dizide David Chocarro, Ana Layevska, Ofelia Medina, Flavio Medina, Vicky Araico, Hector Kotsifakis ve Nuria Bages gibi isimler var.

Dizide ana karakterlerin sürekli cinsel ilişkiye girmesi ve bu sahnelerin uzaması seyirciyi rahatsız etti.



Seyirciler "Tam konuya gireceğim müzikli erotik anlar", "Diziyi uzatmak için cinsellik katmışlar", "Başrol ablanın cesaretine doyduk" yorumları yaptı.

ÜÇÜZLER KONUSU

Adli tıp dedektifi Becca’nın hayatı, bir cinayet soruşturması sırasında birbirine tıpatıp benzeyen üçüz kardeşlerden biri olduğunu keşfetmesiyle bambaşka bir hal alır. Becca, hayatıyla ilgili gerçekleri öğrenmek için zorlu bir mücadeleye atılacaktır.



