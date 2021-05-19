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Nevşehir'de kan donduran olay! Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

19.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de bir kişi eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Nevşehir'de kan donduran olay! Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak Ceren Parkı önünde gece meydana gelen olayda 28 yaşındaki Hacı T., eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği 27 yaşındaki İbrahim A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Hacı T. yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim A.’yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 bıçak darbesiyle öldürdü. Hacı T. cinayet sonrası Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olurken, olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Hacı T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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cinayet Nevşehir

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