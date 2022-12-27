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Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası: Kılıçdaroğlu'na 'bu şekilde yol yürümek istemiyoruz' diyecek

27.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 7 aydan kısa bir süre kaldı. Siyaset kulislerinde her gün yeni bir gelişme yaşanırken en çok merak edilen konu ise, "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusu olmaya devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener bu akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek. Bu görüşme öncesinde gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalından verdiği kulis bilgisi çok konuşuldu. İşte detaylar...

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası: Kılıçdaroğlu'na 'bu şekilde yol yürümek istemiyoruz' diyecek

Türkiye nefesini tuttu 2023'te yapılması beklenen seçimlere kilitlendi. Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aylar öncesinden duyurdu. Gözler altılı masanın adayının kim olacağına çevrildi. Adaylar arasından en çok adı geçen ise 3 isim var; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Adayın kim olacağı büyük tartışma yaratırken İYİ Parti lideri Meral Akşener'le CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sürpriz bir şekilde bir araya geleceği duyuruldu.

NEVŞİN MENGÜ'DEN SES GETİREN KULİS BİLGİSİ

Gazeteci Nevşin Mengü Youtube hesabından bugün yapılması planlanan Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesiyle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekran Alıntısı

İşte Nevşin Mengü'nün dikkat çeken sözleri;

Meral Hanım'ım Kemal Bey'e ileteceği tespitler arasında şu var; Diyorki, 'Sizin aday olmanız durumunda bir ölçümler yaptırdık, İYİ Parti'nin oyu ciddi düşüyor, biz kaybediyoruz. Bu durumda bizim seçmenimiz başka bir yere kayıyor. Biz kazanamazsak siz de kazanamazsanız. İYİ Parti'nin oyu kritik. Başka bir strateji belirlememiz lazım. 6'lı masa bizi bu şekilde siyasetsizliğe itiyor. 6'lı masaya katıldığımızdan bu yana bizim de oylarımız düşüyor, DEVA'nın da Gelecek Partisi'nin de oyları düşüyor. Bu masanın formatının değişmesi lazım. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek Meral Akşener.

Mengü bu sözleriyle ilgili ayrıca, "Bana çok güvenilir yerlerden gelen kulis bilgileri bu şekilde" ifadelerini kullandı.

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