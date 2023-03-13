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Nevşin Mengü, Muharrem İnce ile yaptığı konuşmayı açıkladı: Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun! Şahan Gökbakar'dan tepki geldi

13.03.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nevşin Mengü, Muharrem İnce'ye sosyal medya hesaplarından gelen destek mesajlarının çoğunun bot olduğunu iddia etti. Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile aralarında geçen telefon görüşmesini de anlattı. Mengü, İnce'nin kendisini aradığını söyleyerek "Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun" dediğini aktardı. Şahan Gökbakar da önce İnce'yi takip etmeyi bıraktığını duyurdu ve tepki gösterdi. Ünlü komedyen daha sonra ise İnce'nin kendisini aradığını da açıkladı.

Nevşin Mengü, Muharrem İnce ile yaptığı konuşmayı açıkladı: Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun! Şahan Gökbakar'dan tepki geldi

Gazeteci Nevşin Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Şahan Gökbakar arasında yaşanan polemik sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci Nevşin Mengü, Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa isimli programda, sosyal medya trollerinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Mengü YouTube kanalındaki yayınında ise İnce'nin kendisini telefonla aradığını söyleyerek aralarındaki diyaloğu aktardı.

"NEYE GÖRE KONUŞUYORSUN"

İddialar üzerine Muharrem İnce ise Mengü'yü aradı. Mengü telefonda İnce'nin kendisine sinirlendiğini ve "Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun" dediğini; kendisinin ise "Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani" şeklinde karşılık verdiğini dile getirdi. Nevşin Mengü, o telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi."

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"TAMAM MUHARREM BEY DEYİP TELEFONU KAPATTIM"

"Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."

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ŞAHAN GÖKBAKAR: BIRAKIYORUM TAKİBİ

Nevşin Mengü'nün açıklamalarının ardından ise Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi eleştirdi. İnce'nin Twitter'dan takip etmeyi bıraktığını duyuran Gökbakar, "Birgün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim bende geri takip edeyim. Sonra, Cumhurbaşkanı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya. Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi." dedi.

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"NEVŞİN'LE BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ BÜYÜK İHTİMAL"

Ünlü komedyen 2 saat sonra yaptığı yeni paylaşımda ise İnce'nin kendisini aradığını belirterek, "Muharrem beyle tatlı bir sohbet ettik. Onu destekleyen gençlerin gösterdiği sevgi ve emek karşısında duygusal bir tepki vermiş olabilir. Özünde Nevşin'le bir yanlış anlaşılma olmuş büyük ihtimal. Araması ve samimiyetle anlatması güzel hareket. Geri takip" ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce Şahan Gökbakar Nevşin Mengü

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