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NFC ile ödeme nasıl yapılır? Kredi kartı ile mobil temassız ödeme (NFC) nasıl yapılır?

29.04.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı ve şifre kullanmadan mobil cihazlar üzerinden alışveriş yapma teknolojisi olarak tanımlanan NFC, tüm dünyada ve ülkemizde hızlıca yayılıyor. Marketten ulaşıma birçok noktada hayatı kolaylaştıran NFC işlemini kullanabilmek için NFC özellikli telefonunuz bulunması yeterlidir. Peki, NFC ile ödeme nasıl yapılır?

NFC ile ödeme nasıl yapılır? Kredi kartı ile mobil temassız ödeme (NFC) nasıl yapılır?

İçindekiler

  • NFC ile Ödeme Nasıl Yapılır?
  • NFC Çalışma Sistemi Nedir?

Günümüzün yoğun temposu içinde zamandan kazanmak, hızlı ve sorunsuz alışveriş yapmak için kredi kartı ile mobil temassız ödeme seçeneği oluşturulmuştur. NFC adı verilen bu sistem sayesinde şifre tuşlamaya gerek kalmadan ödeme yapılması sağlanır. 1 saniye gibi kısa bir süre içinde kredi kartınız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece kasa önlerinde zaman kaybı yaşamadan temassız ödeme ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

NFC ile Ödeme Nasıl Yapılır?

Yakın alan iletişimi NFC, iki elektronik cihazın basit ve güvenli bir şekilde haberleşmesini sağlayan bir teknolojidir. NFC ile temassız ödeme, inovatif bir teknoloji standardı olarak açıklanır.

Yeni nesil cep telefonları; banka kartı, kredi kartı gibi birden fazla kartı yükleyebileceğiniz donanımlara sahiptir. Böylece ödeme esnasında cüzdanınızdan kart çıkartıp kasiyere vermek yerine cep telefonu üzerinden isterdiğiniz kartı tuşlayabilirsiniz. Telefonunuzu temassız terminale yaklaştırdığınızda ise ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Özellikle ulaşımda önemli bir yere sahip olan NFC ödeme uygulaması ile turnikelerden ayrı bir kartla geçmenize gerek kalmaz. Ulaşım kartınızı tanımladığınız NFC uyumlu cep telefonunuzu terminale yakınlaştırmanız geçiş yapmanız için yeterlidir.

Telefonumda NFC var mı? Telefonumda NFC özelliği olup olmadığını nasıl anlarım?Telefonumda NFC var mı? Telefonumda NFC özelliği olup olmadığını nasıl anlarım?

NFC, toplu taşımada cep telefonunuza yüklemiş olduğunuz kartınızla hızlıca geçiş yapma imkanı tanır. Ayrıca kartınızın avantajlarından yararlanmaya devam edebilir, sadece cep telefonu taşıyarak istediğiniz yere ulaşabilirsiniz.

Yakın alan iletişimi yüklü olan cep telefonları sayesinde biletlerinizi de elektronik olarak alıp kullanabilirsiniz. Böylece işinizden arta kalan zamanlarda sosyal aktivitelerinizi gerçekleştirmek için zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

Cep telefonunuz ile satın aldığınız bileti gösterip stadyuma girebilir, dilediğiniz zaman stadyum büfelerinden yiyecek ve içecek alışverişinizi de şifresiz olarak yapabilirsiniz.

Otomatlarda da ödeme kolaylığı sağlayan NFC ile istediğiniz ürünü seçtikten sonra ödemenizi cep telefonunuzu yaklaştırarak tamamlayabilirsiniz.

Aracınızı park ederken temassız ödeme seneğini kullanmak için cep telefonunuzu yaklaştırarak ödemelerinizi NFC ayrıcalığı ile tamamlayabilirsiniz.

NFC özellikli telefonlar listesi 2022: NFC destekli telefonlar hangileri?NFC özellikli telefonlar listesi 2022: NFC destekli telefonlar hangileri?

NFC Çalışma Sistemi Nedir?

NFC’nin çalışma sistemini öğrenmek, konuyu anlamak açısından daha faydalı olacaktır. NFC çalışma sistemi, Bluetooth, Wi-Fi gibi kablosuz sinyallerle çalışan teknolojilere benzetilebilir. Bu sinyallerdeki işleyişe benzer şekilde NFC de radyo dalgaları üzerinden bilgi gönderme ilkesi üzerinden çalışır. NFC, kablosuz veri geçişleri sağlamak üzere tasarlanan farklı bir standarttır.

Cihazların birbirleri ile sağlıklı bir şekilde iletişime geçebilmeleri için belirli özelliklere uyması gerekir. NFC’de kullanılan teknolojiler bilgi iletmek için elektromanyetik iletileri kullanan eski radyo frekansı mantığına dayanır.

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