Telefonumda NFC var mı? Telefonumda NFC özelliği olup olmadığını nasıl anlarım?

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan NFC, özellikle son dönemlerde ülkemizde de oldukça ilgi görmeye başladı.

NFC, yakın alan iletişimi olarak ifade edilen en yeni teknolojilerden biridir. NFC teknolojisi, uyumlu terminallerde akıllı telefonlar aracılığıyla temassız olarak kullanılabilir. NFC kullanımı ancak mobil cihaza uygun bir iletişim modülüne sahip olunduğu zaman mümkündür. Telefonunuzda NFC var olup olmadığını öğrenmeniz kullanmaya başlamak için yeterlidir.

Her telefonda bulunmayan bu özellik, genellikle akıllı telefonlarda bulunmaktadır. Bu özelliği aktif hale getirdikten sonra NFC özelliğine sahip olan iki akıllı telefon, yakın menzilde birbirlerine veri gönderip alabilirler.

Telefonunuzda NFC özelliği olup olmadığını anlamak için ayarları açmanız gerekir. "Arama ayarları" çubuğuna "NFC" yazdıktan sonra özellik karşınıza çıkıyorsa, telefonunuzla temassız ödeme yapma imkanına sahipsiniz demektir.

Telefonumda NFC Var Mı?

Günümüzde teknoloji her geçen gün büyük bir hızla gelişiyor. Bu da yaşamımızda, zaman yönetimimize destek veren ve kolaylaştıran bazı özellikleri beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de akıllı telefonlarda yer alan NFC özelliğidir. Pek çok akıllı telefonda karşımıza çıkan bu özellik, oldukça pratiktir.

NFC özelliği tüm dünyada yayılıyor olsa da bazı akıllı telefon üreticileri düşük model cihazlarda bu özelliği kullanmıyor. Telefonunuzda NFC olup olmadığını kontrol etmek hiç zor değil. Bunun için izlemeniz gereken adımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Telefonunuzu açtıktan sonra Ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor.

Kablosuz Ağlar ya da bağlantıları seçtikten sonra diğer bağlantıları takip etmeniz gerekiyor.

Eğer NFC seçeneği karşınıza çıkıyorsa, telefonunuzda bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

NFC Nasıl Aktifleştirilir?

NFC; Near Field Communication Türkçe karşılığı Yakın Alan İletişimi, kullanmış olduğunuz cihazda varsa iki şekilde aktif hale getirebilirsiniz.

NFC özelliği açma adımlarından birincisi telefonunuzun ayarlar kısmına gitmekle başlar.

Sonrasında karşınıza çıkan ekrandan kablosuz ağlar seçeneğine tıklamanız gerekir.

İkinci seçenek ise;

Telefonunuzun ayarlar kısmına girin, açılan sekmeden bağlantılar seçeneğine tıklayın.

Bağlantılar seçeneğinden diğer bağlantılar kısmına tıklayın.

NFC seçeneğini görüyorsanız buradan aktif hale getirebilirsiniz.

NFC Yoksa Ne Kullanılır?

Telefonunuzda NFC yoksa mobil ve finans sektöründe kullanılan "mobil cüzdan" ile "dijital cüzdan" seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Dijital cüzdan" PayPal” telefon gibi herhangi bir cihaza bağlı olmuyor. Aksine iPad, ultrabook, hatta Xbox gibi cihazlar aracılığı ile dijital cüzdana ulaşılabiliyor.



