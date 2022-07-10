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NFC özelliği olmayan telefona NFC yüklenir mi? NFC özelliği olmayan telefona ne yapılır?

10.07.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFC; yeme içme, giyim kuşam gibi birçok alanda alışverişlerde kredi kartına ihtiyaç duymadan ödeme yapmayı sağlayan bir sistemdir. NFC özelliğini kullanabilmek için cep telefonlarında ya da diğer cihazlarda bu özelliğin mevcut olması gerekir. Peki telefonda NFC özelliği yoksa ne yapılır?

NFC özelliği olmayan telefona NFC yüklenir mi? NFC özelliği olmayan telefona ne yapılır?

İçindekiler

  • NFC Özelliği Olmayan Telefona NFC Yüklenir mi?
  • Telefona NFC Nasıl Yüklenir?

Teknolojinin hızla gelişmesi ve her geçen gün artan bir hızla gelişmeye devam ediyor olması sebebiyle hayatımızın kolaylaşmasını sağlayan birçok yenilik kullanıma sunuluyor. Özellikle COVID-19 salgınının ardından birçok işlem temassız veya uzaktan yapılmaya başlandı. İnsan hayatının daha da kolaylaşmasını sağlayan temassız işlemler arasına girenlerden birisi de akıllı telefonlarda bulunan NFC özelliğidir.

Birçok akıllı telefonda bulunan NFC özelliğinin kullanımı son derece basit. Telefonunda NFC özelliği olmayan kişilerin ise en çok merak ettiği konu Android ve iOS telefonlara NFC özelliği ekleme oluyor.

Bütün dünyada sıklıkla kullanılan NFC, ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Yakın alan iletişimi olarak ifade edilen NFC’yi kullanabilmek için telefonlarda bu özelliğin olup olmadığı ve varsa aktif olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Telefonunuzda NFC özelliği olup olmadığını ayarlar bölümündeki arama kısmına NFC yazdıktan sonra arama yaparak öğrenebilirsiniz. Eğer bu özellik telefonunuzda varsa aktif ederek temassız ödeme, başka bir akıllı cihaza belge, fotoğraf, video aktarımı gibi birçok işlemi anında gerçekleştirebilirsiniz.

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NFC Özelliği Olmayan Telefona NFC Yüklenir mi?

Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler sayesinde telefonlar desteklemese bile hemen herkes telefonuna NFC modülü ile NFC özelliği kazandırabilir. Bunun için birbirinden farklı seçenekler vardır.

Bunlar;

  • Pasif manyetik indüksiyona sahip bir diyafon anahtarı boyutunda ve şeklindeki bir çıkarma olan NFC etiketi,
  • Normal bir SIM kart gibi olan ancak NFC özelliği destekleyen NFC’li SIM kart,
  • Akıllı cihazın arka kısmına sabitlenebilen bir yonga ve anten sistemi olabilir.

Telefona NFC Nasıl Yüklenir?

Android ve iOS telefonlara NFC özelliği ekleme son derece basittir. Telefonunuzda NFC yoksa yukarıda yazdığımız seçeneklerden birini kullanarak NFC özelliği olmayan telefona NFC yükleyebilirsiniz.

  • NFC etiketinin kullanımı son derece basittir. Etiketi telefonunuza yapıştırdıktan sonra etikete özel uygulamaları yükleyerek telefonunuza kolayca NFC özelliği kazandırabilirsiniz.

  • NFC’li SIM kart için operatörünüzden yeni bir SIM kart sipariş etmeniz gerekir. Akıllı telefonunuza aldığınız yeni SIM kartı taktıktan sonra NFC yönetim uygulamasını telefonunuza indirin ardından banka hesaplarınızı veya kredi kartınızı bağlayarak NFC özelliğini aktif edebilirsiniz.

  • Yonga ve anten sistemi için ise mobil operatörlerin web sitelerinden ya da bu tarz ürünleri satan yerlerden anten satın alabilirsiniz.

Akıllı telefonun arka kapağını, bataryasını ve SIM kartı çıkarttıktan sonra anteni SIM karta bağlayın. Ardından her ikisini de yerine yerleştirin ve telefonunuzun kapağını kapattıktan sonra yoncaya güç verin. Telefonunuzun ayarlarından NFC’yi etkinleştirerek anten ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

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akıllı telefon
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