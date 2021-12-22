HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NFT furyası sürüyor: Dünyanın ilk SMS'i satıldı!

NFT furyası sürüyor: Dünyanın ilk SMS'i satıldı!

22.12.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFT (Değiştirilemez Token) furyası giderek büyürken, İngiliz bir telekomünikasyon şirketi dünyanın ilk SMS'ini NFT olarak sattı. İşte "Mutlu Noeller" dileğinde bulunan ilk SMS'in NFT'sinin fiyatı...

NFT furyası sürüyor: Dünyanın ilk SMS'i satıldı!

Dünyanın ilk SMS'i (kısa mesaj), İngiliz bir telekomünikasyon şirketinin şebekesinden gönderilen ve 3 Aralık 1992'de Richard Jarvis tarafından alınan "Mutlu Noeller" mesajıydı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz şirket tarafından dünyanın ilk SMS'inin NFT olarak açık artırmaya çıkartılacağı duyurmuştu. Nitekim, dünyanın ilk kısa mesajının NFT'si artık yeni alıcısını buldu.

DÜNYANIN İLK SMS'İNİ NFT OLARAK SATIN ALDI! İŞTE FİYATI

DW'nin haberine göre, İngiliz operatör, tarihteki ilk kısa mesajın bir müzayedede NFT olarak satıldığını söyledi. Dijital çağın önemli bir parçası olan SMS'in NFT'si, ismi açıklanmayan bir alıcıya 107 bin Euro'ya (121 bin 000 dolar) satıldı. Bir kripto para birimi olan Ethereum ile ödeme yapan alıcı, dünyanın ilk SMS'ini ileten orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı ve benzersiz bir kopyasının sahibi oldu.

Dünyanın ilk SMS'i

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a NFT hediyesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a NFT hediyesi!

Satıştan elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) bağışlanacak.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT dünyasını şaşırtan olay! Yazım hatası yapınca yüz binlerce dolardan olduNFT dünyasını şaşırtan olay! Yazım hatası yapınca yüz binlerce dolardan oldu

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır. Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Aşısız çalışanları ücretsiz izne çıkaracaklarAşısız çalışanları ücretsiz izne çıkaracaklar
Anahtar Kelimeler:
Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

ABD'li diplomata İstanbul'da suç üstü! Kendi pasaportuyla...

ABD'li diplomata İstanbul'da suç üstü! Kendi pasaportuyla...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.