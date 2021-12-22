NFT furyası sürüyor: Dünyanın ilk SMS'i satıldı!

Dünyanın ilk SMS'i (kısa mesaj), İngiliz bir telekomünikasyon şirketinin şebekesinden gönderilen ve 3 Aralık 1992'de Richard Jarvis tarafından alınan "Mutlu Noeller" mesajıydı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz şirket tarafından dünyanın ilk SMS'inin NFT olarak açık artırmaya çıkartılacağı duyurmuştu. Nitekim, dünyanın ilk kısa mesajının NFT'si artık yeni alıcısını buldu.

DÜNYANIN İLK SMS'İNİ NFT OLARAK SATIN ALDI! İŞTE FİYATI

DW'nin haberine göre, İngiliz operatör, tarihteki ilk kısa mesajın bir müzayedede NFT olarak satıldığını söyledi. Dijital çağın önemli bir parçası olan SMS'in NFT'si, ismi açıklanmayan bir alıcıya 107 bin Euro'ya (121 bin 000 dolar) satıldı. Bir kripto para birimi olan Ethereum ile ödeme yapan alıcı, dünyanın ilk SMS'ini ileten orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı ve benzersiz bir kopyasının sahibi oldu.

Satıştan elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) bağışlanacak.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır. Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.



