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Nicola Peltz son filmindeki cesur sahneleriyle konuşuluyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Nicola Peltz, son filmi The Obituary of Tunde Johnson’daki cesur sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Ali LeRoi imzalı ödüllü film The Obituary of Tunde Johnson aldığı ödüller kadar filmin başrol oyuncularından Nicola Peltz’in iddialı sahneleriyle de gündemde.

TIFF’de Next Wave ile ödüllendirilen ve Outfest’te Seyirci Ödülü’nü kazanan The Obituary of Tunde Johnson’da, Tunde rolünde 13 Reasons Why’s’dan Steven Silver, uzun zamandır arkadaşı Marley rolünde Nicola Peltz ve erkek arkadaşı Soren O’Connor rolünde Spencer Neville rol alıyor.

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Geçtiğimiz aylarda David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham’la nişanlanan genç oyuncu Nicola Peltz, filmde Spencer Neville ile öpüşüyor.

Nicola Peltz filmde, polis tarafından vurularak öldürülen siyahi bir genç olan 13 Reasons Why's dizisinde Steven Silver'ın canlandırdığı, filmin kahramanı Tunde Johnson'ın baş düşmanı genç Marley Meyers'ı canlandırıyor.

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21 yaşındaki Brooklyn Beckham'la nişanlanan aktrisin yakışıklı oyuncu ile tutkulu öpüşme sahneleri gözleri Beckham’a çevirdi.

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