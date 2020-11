Nicole Kidman'dan ilginç açıklama: 'Beni korkutuyor'

The Northman, senaryoyu Sjón'la birlikte yazan Robert Eggers tarafından yönetilen yeni bir Amerikan tarihi intikam filmidir. The Northman filminin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Björk ve Claes Bang gibi isimler rol alıyor.

10'uncu yüzyılda geçen film, babası öldürüldükten sonra intikam almak isteyen İskandinav prensi Amleth’in hikâyesine odaklanıyor.

NİCOLE KİDMAN: 'NELER HİSSETTİĞİMİ ANLAYAMAZSINIZ'

The Northman filminin oyuncu kadrosunda yer alan Nicole Kidman, çekimlerin başlamasının ardından verdiği bir demeçte filmin kendisini korkuttuğunu söyledi. Kraliçe Gudrun karakterini canlandıran Nicole Kidman, filmin kendisini çok korkutmuş olduğunu söyledi ve “Sakin duruyor olabilirim ama aslında neler hissettiğimi anlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

ANYA TAYLOR-JOY: 'ONUR DUYUYORUM'

The Northman’de, The Witch filminin ardından tekrardan Eggers ile bir araya gelen Anya Taylor-Joy ise filmde yer almanın kendisini çok gururlandırdığını, dünyaya daha önce hiç görmedikleri bir şey sunacaklarını belirtti: “Sette geçirdiğim her an gurur duyuyorum. Dünyaya daha önce gerçekten hiç görmedikleri bir şey sunacağımızı düşünüyorum. Bunun bir parçası olduğum için onur duyuyorum.”

Robert Eggers’ın üçüncü uzun metraj filmi olacak olan The Northman’ın çekimleri devam ediyor. Filmin önümüzdeki yıl vizyona girmesi bekleniyor ancak henüz net bir vizyona tarihi açıklanmadı.