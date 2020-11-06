Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Nicole Kidman'dan ilginç açıklama: 'Beni korkutuyor'

Nicole Kidman'dan ilginç açıklama: 'Beni korkutuyor'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Northman filminde rol alan Nicole Kidman, Robert Egges imzalı filmin kendisini korkuttuğunu söyledi. Filmde Kidman ile birlikte rol alan Anya Taylor-Joy ise izleyicinin daha önce böyle bir şey görmediğini ifade etti.

Nicole Kidman'dan ilginç açıklama: 'Beni korkutuyor'

The Northman, senaryoyu Sjón'la birlikte yazan Robert Eggers tarafından yönetilen yeni bir Amerikan tarihi intikam filmidir. The Northman filminin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Björk ve Claes Bang gibi isimler rol alıyor.

10'uncu yüzyılda geçen film, babası öldürüldükten sonra intikam almak isteyen İskandinav prensi Amleth’in hikâyesine odaklanıyor.

NİCOLE KİDMAN: 'NELER HİSSETTİĞİMİ ANLAYAMAZSINIZ'

The Northman filminin oyuncu kadrosunda yer alan Nicole Kidman, çekimlerin başlamasının ardından verdiği bir demeçte filmin kendisini korkuttuğunu söyledi. Kraliçe Gudrun karakterini canlandıran Nicole Kidman, filmin kendisini çok korkutmuş olduğunu söyledi ve “Sakin duruyor olabilirim ama aslında neler hissettiğimi anlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

nicole-kidman-filmloverss

ANYA TAYLOR-JOY: 'ONUR DUYUYORUM'

The Northman’de, The Witch filminin ardından tekrardan Eggers ile bir araya gelen Anya Taylor-Joy ise filmde yer almanın kendisini çok gururlandırdığını, dünyaya daha önce hiç görmedikleri bir şey sunacaklarını belirtti: “Sette geçirdiğim her an gurur duyuyorum. Dünyaya daha önce gerçekten hiç görmedikleri bir şey sunacağımızı düşünüyorum. Bunun bir parçası olduğum için onur duyuyorum.”

Robert Eggers’ın üçüncü uzun metraj filmi olacak olan The Northman’ın çekimleri devam ediyor. Filmin önümüzdeki yıl vizyona girmesi bekleniyor ancak henüz net bir vizyona tarihi açıklanmadı.

Charlize Theron’un koltuğunu Anya Taylor-Joy aldıCharlize Theron’un koltuğunu Anya Taylor-Joy aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Dedikodular doğru çıktı! Devamı geliyor Dedikodular doğru çıktı! Devamı geliyor
Heyecan dorukta! Beklenen diziden baş döndüren fragman Heyecan dorukta! Beklenen diziden baş döndüren fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Çok yaklaştı ama başaramadı!
Çok yaklaştı ama başaramadı!
Pandemide bile ziyaretçi akınına uğruyor!
Pandemide bile ziyaretçi akınına uğruyor!
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Hızlı ve Öfkeli 9’u izlemeden 10 ve 11 hakkında ilk bilgiler geldi
Hızlı ve Öfkeli 9’u izlemeden 10 ve 11 hakkında ilk bilgiler geldi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedikodular doğru çıktı! Davetsiz Çapkınlar’ın devamı geliyor
Dedikodular doğru çıktı! Devamı geliyor
The Witcher 2. sezondan dikkat çeken fotoğraflar
The Witcher’ın yeni sezonundan Yennefer’lı fotoğraflar
Beklenen oldu! Death on the Nile ve Free Guy, vizyon takviminden çıkarıldı
Beklenen oldu! İki film takvimden çıkarıldı, üçüncü de yolda
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen Yeşilçam’ın unutulmaz isminin son hali
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
2020’de dijital platformlarda en çok izlenen filmler
Çok yaklaştı ama başaramadı!
Şark Bülbülü ile yıldızı parladı! Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
Yeşilçam’ın utangaç güzelinin son hali şaşırttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.