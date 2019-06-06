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85 hastayı öldüren eski hemşirenin davasında yeni karar!

BBC BBC
06.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

Almanya'da 85 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan eski hemşire Niels Högel'e ikinci kez müebbet hapis cezası verildi. Högel'in "Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seri katili" olduğuna inanılıyor.

85 hastayı öldüren eski hemşirenin davasında yeni karar!

Niels Högel, 2015 yılında da iki ayrı cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

Högel 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştığı hastanede bazı hastalarını aşırı dozda ilaç vererek öldürmüştü.

Eski hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalardan bazılarını daha sonra kurtarmaya çalışarak iş arkadaşlarını etkilemeye çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı.

Oldenburg kentindeki son duruşmada ise yargıç Sebastian Buehrmann, Högel'in seri cinayetlerinin anlamanın mümkün olmadığını belirterek, "İnsan aklı tüm bu eylemler karşısında iflas ediyor" dedi.

Ekim 2018'de başlayan davada, Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde çalışırken 100 kişiyi öldürmekle suçlanan Högel, 43 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Polis eski hemşirenin çok daha fazla kişiyi öldürmüş olacağını düşünüyor ancak cesetler yakıldığı için kanıtlara ulaşılamıyor.

'HAYATA DÖNDÜRME RAMBOSU'

Högel dünkü duruşmada kurbanlarının yakınlarına, "Yıllardır yaptıklarım için hepinizden özür dilerim" dedi.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Högel'in eski bir iş arkadaşı hastanede ona "Hayata döndürme Rambosu" dediklerini aktardı.

Bild'deki habere göre Högel, hastalara önce ilaç veriyor sonra onları hayata döndürmeye çalışıyordu.

Högel, 2005'te Delmenhorst'ta bir hastaya gizlice iğne yaparken yakalanmış, cinayete teşebbüs suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2014'te 2 kişiyi daha öldürmek ve 2 hastayı da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan Högel, ertesi yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ve duruşma sırasında 30 hastayı aynı yolla öldürdüğünü itiraf etmişti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirilmiş, 130 hastanın mezarları açılarak cesetlerde testler yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
niels högel hemşire almanya

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