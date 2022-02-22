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Nihal Candan'ın kıyafetsiz paylaşımı olay oldu! Saçları yapılırken saniye saniye çekti

22.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim isimli moda programı ile ünlenen ve kardeşi Bahar Candan ile birlikte adından çokça bahsettiren Nihal Candan, şimdilerde sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün hayatından kesitler paylaşan Nihal Candan'dan bu defa kıyafetsiz bir paylaşım geldi.

Nihal Candan'ın kıyafetsiz paylaşımı olay oldu! Saçları yapılırken saniye saniye çekti

Magazin gündeminde sık sık yer alan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Getiğimiz aylarda İzzet Yıldızhan'la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, bu kez kıyafetsiz paylaşımıyla olay oldu.

KIYAFETSİZ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Gün içinde pek çok hikaye paylaşımı yapan Nihal Candan'ın spor salonunda spor yaptığı görüntüler ilgi odağı oldu.

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Candan'ın spor sonrası yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşırttı.

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Fenomen isim, saçları yapılırken kendisini kıyafetsiz olarak videoya çekti.

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DÜŞMEK ÜZERE OLAN HAVLUYLA POZ VERDİ

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Candan, üzerinden düşmek üzere olan bir havluyla poz verdiği anları sosyal medyasında saniye saniye yayınladı.

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Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine karşılık, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunda bulunmuştu.

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Fenomen isim ayrıca yine Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Kostümlerim Gülşen'in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?'' notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bahar Candan Nihal Candan
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