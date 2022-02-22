Nihal Candan'ın kıyafetsiz paylaşımı olay oldu! Saçları yapılırken saniye saniye çekti

Magazin gündeminde sık sık yer alan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Getiğimiz aylarda İzzet Yıldızhan'la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, bu kez kıyafetsiz paylaşımıyla olay oldu.

KIYAFETSİZ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Gün içinde pek çok hikaye paylaşımı yapan Nihal Candan'ın spor salonunda spor yaptığı görüntüler ilgi odağı oldu.

Candan'ın spor sonrası yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşırttı.

Fenomen isim, saçları yapılırken kendisini kıyafetsiz olarak videoya çekti.

DÜŞMEK ÜZERE OLAN HAVLUYLA POZ VERDİ

Candan, üzerinden düşmek üzere olan bir havluyla poz verdiği anları sosyal medyasında saniye saniye yayınladı.

Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine karşılık, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunda bulunmuştu.

Fenomen isim ayrıca yine Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Kostümlerim Gülşen'in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?'' notunu düşmüştü.



