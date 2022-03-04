Nihan Ünsal ile Burak Sergen 4 Haziran 2021'de düzenledikleri sade nikah töreni ile hayatlarını birleştirmişti. Bir süre önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu hastalığı atlattı. Sonrasında ise genç sevgilisinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Bunun üzerine Nihan Ünsal'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Peki Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı? Nihan Ünsal ile Burak Sergen boşandı mı? Aralarındaki sorun ne? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

NİHAN ÜNSAL BURAK SERGEN'E NEDEN ZİNA DAVASI AÇTI?

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavisi olumlu sonuçlanan oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını iddia etti. Ünsal da bu gerekçeyle zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

NİHAN ÜNSAL İLE BURAK SERGEN BOŞANDI MI?

Ünlü Oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile 4 Haziran 2021'de dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu bir gazetede yer alan haberler üzerine harekete geçerek Nihan Ünsal'a boşanma davası açtığı. Haberde yer alan fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

NİHAN ÜNSAL İLE BURAK SERGEN ARASINDAKİ SORUN NE?

İhanetle suçlanan Nihan Ünsal da avukatı Cihan Bayazıt aracılığıyla Burak Sergen’e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

Avukat Cihan Bayazıt tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dayanak gösterilen haberlerde ilgili kişiyle ilişkisinin bulunduğu hatta çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğu bizzat Burak Sergen tarafından da kabul edildiği ileri sürüldü.

Dilekçede Burak Sergen’in, babası bulunmayan Nihan Ünsal ile annesini evlilik sürecinde borç batağına sürükledikten sonra kendisinden uzaklaştırıp hataya sürüklediği iddia edildi.

Burak Sergen’in kendisini corona olduğu dönemde aldattığını sürekli ön plana çıkardığının yer aldığı dilekçede, “Oysa ki; bu durumun gerçek dışı olduğu belgelerle ve tanık beyanlarıyla sabit olacaktır” dendi.

Burak Sergen’in açtığı boşanma davasında 100 bin TL tazminat istenmesine rağmen kamuoyuna tazminat istemediğine ilişkin beyanlar sunduğunun yer aldığı dilekçede, gerçek dışı, hakaret boyutuna varan ithamlarda bulunulduğu iddia edildi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve Sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

BURAK SERGEN'İN OYNADIĞI OYUNLAR NELERDİR?

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çifliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor. Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı. Çift 4 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

