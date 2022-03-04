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Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı? Nihan Ünsal ile Burak Sergen boşandı mı? Aralarındaki sorun ne?

04.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihan Ünsal'ın Burak Sergen’e zina davası açtığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında nikah masasına oturan çift ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı? Nihan Ünsal ile Burak Sergen boşandı mı? Aralarındaki sorun ne? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı? Nihan Ünsal ile Burak Sergen boşandı mı? Aralarındaki sorun ne?

Nihan Ünsal ile Burak Sergen 4 Haziran 2021'de düzenledikleri sade nikah töreni ile hayatlarını birleştirmişti. Bir süre önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu hastalığı atlattı. Sonrasında ise genç sevgilisinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Bunun üzerine Nihan Ünsal'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Peki Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı? Nihan Ünsal ile Burak Sergen boşandı mı? Aralarındaki sorun ne? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı?

NİHAN ÜNSAL BURAK SERGEN'E NEDEN ZİNA DAVASI AÇTI?

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavisi olumlu sonuçlanan oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını iddia etti. Ünsal da bu gerekçeyle zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı?

NİHAN ÜNSAL İLE BURAK SERGEN BOŞANDI MI?

Ünlü Oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile 4 Haziran 2021'de dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu bir gazetede yer alan haberler üzerine harekete geçerek Nihan Ünsal'a boşanma davası açtığı. Haberde yer alan fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Nihan Ünsal Burak Sergen’e neden zina davası açtı?

NİHAN ÜNSAL İLE BURAK SERGEN ARASINDAKİ SORUN NE?

İhanetle suçlanan Nihan Ünsal da avukatı Cihan Bayazıt aracılığıyla Burak Sergen’e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

Avukat Cihan Bayazıt tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dayanak gösterilen haberlerde ilgili kişiyle ilişkisinin bulunduğu hatta çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğu bizzat Burak Sergen tarafından da kabul edildiği ileri sürüldü.

Dilekçede Burak Sergen’in, babası bulunmayan Nihan Ünsal ile annesini evlilik sürecinde borç batağına sürükledikten sonra kendisinden uzaklaştırıp hataya sürüklediği iddia edildi.

Burak Sergen’in kendisini corona olduğu dönemde aldattığını sürekli ön plana çıkardığının yer aldığı dilekçede, “Oysa ki; bu durumun gerçek dışı olduğu belgelerle ve tanık beyanlarıyla sabit olacaktır” dendi.

Burak Sergen’in açtığı boşanma davasında 100 bin TL tazminat istenmesine rağmen kamuoyuna tazminat istemediğine ilişkin beyanlar sunduğunun yer aldığı dilekçede, gerçek dışı, hakaret boyutuna varan ithamlarda bulunulduğu iddia edildi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve Sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

BURAK SERGEN'İN OYNADIĞI OYUNLAR NELERDİR?

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çifliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor. Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı. Çift 4 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

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Burak Sergen
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