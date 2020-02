Nihat Kahveci: VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ DİĞER TAKIMLAR İÇİN İSE KAHVECİ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Diğer taraftan baktığımızda çıkışta bir Trabzonspor var, maçı eksik, Yeni Malatyaspor'a karşı kazandığı takdirde lig lideri. Gerçekten hem ofansif hem de defansif anlamda göze hoş gelen bir futbol oynuyor ve çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Trabzonspor-Sivasspor maçı da haftanın diğer çekişmeli maçı. Galatasaray evinde Malatyaspor ile oynayacak, bambaşka bir konuma gelebilir, 8'ler de kapanır, 10'lar da, 18'ler de kapanır, Galatasaray şu an 3 puanda. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a karşı içeride puan kaybetti ama Fenerbahçe'nin oynamış olduğu bir futbol var, bir Başakşehir ve Trabzonspor maçı var, Fenerbahçe de çok umut veriyor. Alanyaspor ligin üst sıralarında. 7 takım şampiyonluk kovalıyor ve aldıkları skorlara göre her hafta birinin iddiası artıyor. Birbirleriyle oynanan süreçteki maçlar 6, 9 yeri geldiğinde 12 puanlık çok kritik maçlar. Bu süreçleri en az kayıpsız atlatan şampiyon olur diye düşünüyorum ama görüyorsunuz oranlar güncelleniyor, her hafta değişiyor, neredeyse her maç oranlar değişiyor, o yüzden şimdiden kestiremiyoruz. Ama ben şahsen bir futbolsever olarak 7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olmasından mutluluk duyuyorum ve keyif alıyorum."