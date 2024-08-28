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    4. Nikah görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu! Damat ve gelinin arkadaşının bakışması çok konuşuldu... "Damadın gözü başka yerde"

    Nikah görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu! Damat ve gelinin arkadaşının bakışması çok konuşuldu... "Damadın gözü başka yerde"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 11:45
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir nikaha ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Tayland'ta çekildi iddia edilen görüntülerde damat ve gelinin arkadaşının birbirlerine uzun uzun baktıkları bir an sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    Nikah görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu! Damat ve gelinin arkadaşının bakışması çok konuşuldu... "Damadın gözü başka yerde"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir nikah görüntüsü gelin ve damattan daha çok konuşuldu. Damat ve gelinin arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği nikah anları sosyal medya kullanıcıları tarafından çok farklı yorumlandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü damat ve gelinin hemen arka sırasında oturan nedime arasındaki bakışmaları dikkat çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Damadın gözü başka yerde" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinin bu durumu fark etmesi lazım" yorumunu yaptı.

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