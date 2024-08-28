Nikah görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu! Damat ve gelinin arkadaşının bakışması çok konuşuldu... "Damadın gözü başka yerde"

Sosyal medyadan paylaşılan bir nikah görüntüsü gelin ve damattan daha çok konuşuldu. Damat ve gelinin arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği nikah anları sosyal medya kullanıcıları tarafından çok farklı yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü damat ve gelinin hemen arka sırasında oturan nedime arasındaki bakışmaları dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Damadın gözü başka yerde" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinin bu durumu fark etmesi lazım" yorumunu yaptı.