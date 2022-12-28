Nikahta skandal: Tam 'Evet' diyecekken nikahı durdu! Durduranı görenler şoke oldu

Bir kameraman olan Stanton Giles tarafından Tiktok'ta paylaşılan bir video, izleyenleri şaşkına çevirdi. Ağustos ayından kameramanı olduğu bir evlilik töreninden görüntüler paylaşan Giles, gönderisiyle milyonlarca izlenme aldı. Nikahları kıyılmak üzere sunağın önünde bekleyen bir çiftin 'Evet' deme girişimi bir anda durdu.

TÖRENİ DURDURDU

Ancak töreni durduran şey, yakındaki bir nehrin kıyısında bir geyiği parçalayan bir boz ayının çıkardığı kaba sesler oldu. Kameraman Giles, daha boz ayı sahnesinin tamamı kameraya aldı ve görüntüleri TikTok'ta "Düğününüzde bir ayı bir geyiği öldürdüğünde" başlığıyla yayınladı. Giles daha sonra bir YouTube videosunda yaptığı açıklamada, durumun eşsizliğine de dikkat çekti.

TİYE ALDILAR

Görüntülerde, gelin ve damadın da şok içinde kaldığı ve kesintiye uğrayan töreni diğer misafirler gibi ayının saldırısını izleyerek geçirdikleri görülüyordu. TikTok'taki izleyicileri de görüntüler karşısında şoke oldu ve dehşete kapıldılar. Ancak birçok kullanıcı, şakalar yaparak durumu tiye almayı tercih etti. Bir kullanıcı ''Bu akşam yemek için bir düğüne gideceğim'' diye yazdı.