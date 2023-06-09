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Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

09.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. 'Yerli Gigi Hadid' olarak anılan Aktaş mini etekli pozlarıyla nefes kesti.

Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Yeni dizisi Yaz Şarkısı'nda Mustafa Mert Koç ile başrolü paylaşacak olan Nilsu Berfin Aktaş Paris'e tatile gitti. Tatilden paylaşım yapan güzel oyuncu mini etekli poz verdi.

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş'ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

nilsu-berfin-aktaş-dekolteli-poz

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aktaş'a takipçileri "Prenses misin", "Paris'te pamuk şeker", "Kombine aşık oldum", "Bebek gibisin", "Bu ne güzellik", "Parlıyorsun" yorumlarında bulundu.

nilsu-berfin-aktaş-mini-etekli-poz

1998 doğumlu olan güzel oyuncu 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ilk ekran tecrübesini yaşadı.

nilsu-berfin-aktaş-mini-etekli-pozuyla-mest-etti

Reklam filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

nilsu-berfin-aktaş-dekoltesiyle-büyüledi

Ünlü ismin yeni dizisi Yaz Şarkısı Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizi, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alacak.

nilsu-berfin-aktaş-sere-serpe-uzandı

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