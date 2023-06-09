Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Yeni dizisi Yaz Şarkısı'nda Mustafa Mert Koç ile başrolü paylaşacak olan Nilsu Berfin Aktaş Paris'e tatile gitti. Tatilden paylaşım yapan güzel oyuncu mini etekli poz verdi.

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş'ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aktaş'a takipçileri "Prenses misin", "Paris'te pamuk şeker", "Kombine aşık oldum", "Bebek gibisin", "Bu ne güzellik", "Parlıyorsun" yorumlarında bulundu.

1998 doğumlu olan güzel oyuncu 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ilk ekran tecrübesini yaşadı.

Reklam filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

Ünlü ismin yeni dizisi Yaz Şarkısı Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizi, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alacak.



