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Nintendo Switch oyunları için Türkçe yamalar yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 11.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye‘ye giriş yapan Nintendo, maalesef ki yerelleştirme konusunda beklenen performansı sergileyememişti. Nintendo Switch’in CFW işlemine yenik düşmesinin ardından mod ve homebrew geliştiricileri Switch için yapımlarını sergilemeye başlamıştı.

Nintendo Switch oyunları için Türkçe yamalar yayınladı

Bu süreçte NewGameX ekibi Switch için Türkçe yamalar ile karşımıza çıktı. NewGameX’ten Scofield ve emre_007, Switch’e çıkan popüler yapımları Türkçe’ye çevirdi. Assassin’s Creed 3, Skyrim, L.A Noire, The Messenger, Hollow Knight ve Kona gibi yapımları Türkçe olarak Switch’e sunan ekip, Wolfenstein 2 The New Colossus ve Vampyr‘i de Türkçe’ye çevirmeye başladı.
Biz de sizler için Nintendo Switch’te Türkçe yama ile oynayabileceğiniz oyunları bir araya getirdik.

Türkçe yamaları yüklemeniz için CFW işlemi yapmanız gerektiğini belirtelim. Son olarak CFW’nin yasallığının hala tartışıldığını ama oyunları korsan olarak oynamanın yasadışı olduğunun altını çizelim.

Nintendo Switch’te Türkçe yama ile oynayabileceğiniz oyunlar

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Anahtar Kelimeler:
nintendo Switch

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