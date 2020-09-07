Nirvana şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl, Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu’na övgü yağdırdı!

Bodrum’da sahne aldığı sırada Gülşen’in yeni parçası hakkında fikirleri sorulan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl açıklamalarıyla şaşırtmıştı. Akçıl, “Çok karışık geldi bana. Gülşen'i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim" şeklinde konuşmuştu. Sinan Akçıl’ın sözlerinin ardından Gülşen kendisi ve eşi Ozan Çolakoğlu adına yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Şarkısının karmaşık ve süre olarak kısa olmasını eleştirenlere Gülşen, “Şarkı o kadar zengin ki, alt bölümden oluşuyor. Düşünsenize bunun ikiye katlayıp bir daha döndüğünü? O işin matematiğini Ozan Çolakoğlu yaptıysa bunu sorgulamak bana bile düşmez. Ozan dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yetenekli müzik adamlarından biri. Ben onunla birlikte çıktığım yolda başarılara çok alışığım” dedi. Sinan Akçıl’ın yeni şarkısını beğenmediğini söylemesi üzerine güzel popçu, “Tanıdığım ya da tanımadığım birisiyle ilgili bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Zaten herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok” yanıtını verdi.

‘NİRVANA ADAM’

Magazin gündeminde Sinan Akçıl- Ozan Çolakoğlu polemiği yaratmanın hedefini taşıyan insanların olduğunu belirten Sinan Akçıl sosyal medya hesabından sert eleştirilerle cevap verdi. Sinan Akçıl, “Ozan Çolakoğlu o kadar kibar bir adamsın ki hiç gaza getiremiyorlar seni. O yüzden Türkiye’nin en büyük aranjörü olarak kalmaya devam ediyorsun. O yüzden seninle nice başarılı işlere imza attık beraber. Eurovision dahil Nilüfer, Ajda, benim albümlerim ve hatırlamadığım bir sürü şarkı dahil. İyi ki varsın Nirvana adam. Siz bizim hakkımızda konuştuğunuz her saniye bizim kafamızdan milyonlarca nota ve söz geçmeye devam ediyor. Yorulmayın boşa” notunu ekledi.