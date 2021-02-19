Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı’dan evlilik açıklaması

Survivor yarışmasında birlikte yarıştıkları Nisa Bölükbaşı ile uzun süre yalanladıkları ilişkileri, sosyal medyada sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan Barış Murat Yağcı özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir itirafa imza attı.

EVLİLİK SİNYALİ

Etiler’de bir AVM çıkışı görüntülenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı basın mensuplarının kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı. Sevgilisinin kıskançlıkları yüzünden dövmesini sildireceğini açıklayan Yağcı "Beni kıskanması güzel. Kıskanmasaydı problem var demekti. Onun mutlu olması önemli" dedi. Barış Murat Yağcı muhabirlerin, “Nisa Bölükbaşı ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Evlenmeyi düşünüyoruz” yanıtını verdi.

ŞARKISINI KOLUNA YAZDIRDI

Yağcı, yeni şarkısının sözlerini koluna dövme yaptırdı. Dövmede, “Her şeye rağmen devrilmediysem, sebebi içimdeki dev hey gidi hey hey. Kalk sen ayağa, haykır dünyaya. Geçmeyen acı var mı hiç? Son sözüm budur hakim bey” ifadeleri yer alıyor.



