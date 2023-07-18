Nişanlısının gerçek yaşını sadece düğünden birkaç gün önce öğrendi! Düğünü iptal etmeyi düşününce sosyal medyada gündem yarattı

Gana’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam nişanlısının kendisine 30 yaşında olduğunu söylemesine rağmen düğünden birkaç gün öncesinde gerçek yaşının 37 olduğunu öğrendiğini itiraf etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda düğünü iptal etmeyi düşündüğünü söyleyen adam sosyal medya kullanıcılarının fikrini sorunca viral oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran adam ayrılık kararını kullanıcılara sordu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı verdiği kararı doğru bulurken bazıları ise ayrılık kararının yanlış olduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kesinlikle bir yalan ve affedilemez” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aşk her şeyi affeder” yorumunu ekledi.