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Nişanlısının gerçek yaşını sadece düğünden birkaç gün önce öğrendi! Düğünü iptal etmeyi düşününce sosyal medyada gündem yarattı

18.07.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da yaşayan 31 yaşındaki ismi açıklamak istemeyen bir adam sosyal medyadan yaptığı paylaşımda nişanlısıyla ilgili gerçeği sadece düğünden birkaç gün önce öğrendiğini söyledi. Nişanlısının yaşı konusunda yalan söylediğini ifade eden adam düğünü iptal etmeyi düşündüğünü dile getirince sosyal medyada gündem oldu.

Gana’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam nişanlısının kendisine 30 yaşında olduğunu söylemesine rağmen düğünden birkaç gün öncesinde gerçek yaşının 37 olduğunu öğrendiğini itiraf etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda düğünü iptal etmeyi düşündüğünü söyleyen adam sosyal medya kullanıcılarının fikrini sorunca viral oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran adam ayrılık kararını kullanıcılara sordu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı verdiği kararı doğru bulurken bazıları ise ayrılık kararının yanlış olduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kesinlikle bir yalan ve affedilemez” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aşk her şeyi affeder” yorumunu ekledi.

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Gana düğün ilişki sorunları

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