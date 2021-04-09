Nokia Android 11 güncellemelerine 'devam' diyor!

Nokia 8.1 için ilk güncelleme dalgası Bangladeş, Hong Kong, Hindistan, Malezya, Makao, Nepal, Filipinler, Singapur ve Vietnam’da satın alınan cihazları içeriyor. Bu pazarlardaki birimlerin yüzde 10’u güncelleme bildirimini hemen alacak. Yüzde 50’si 10 Nisan’a kadar ve yüzde 100’ü 12 Nisan’a kadar güncel hale gelecek. Daha sonraki bir tarihte, ikinci dalga daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak. Nokia 2.3 için, ilk dalga Bangladeş, Kamboçya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hong Kong, İzlanda, Letonya, Laos, Litvanya, Makao, Malezya, Nepal, Norveç, Filipinler, Sri Lanka, İsveç ve Vietnam'ı kapsıyor. Aynı sürüm mantığı, bu piyasalardaki birimlerin yüzde 8.1'i – 10’u güncelleme bildirimini hemen alacak. Yüzde 50’si 10 Nisan’a kadar ve Yüzde 100’ü 12 Nisan’a kadar alacak.

NOKIA 8.1 ÖZELLİKLERİ

Nokia 8.1'in özelliklerini hatırlayalım:

Ekran: 6,18 inç, Full HD+ (2246 x 1080 piksel) 18.7:9 en boy Corning Gorilla Glass 3 koruma, HDR 10 video.

İşlemci ve Grafik Birimi: 10 fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 710 – Adreno 616 GPU.

RAM: 4 GB RAM.

Depolama: microSD ile artırılabilen 64 GB dahili hafıza.

Arka Kamera: 12MP f/1.8 diyafram + 13MP.

Ön Kamera: 20MP f/2.0 diyafram.

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie.

Batarya: 3500mAh.

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C.

Boyut: 154.8 x 75.76 x 7.97 mm; 180g