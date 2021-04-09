HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nokia Android 11 güncellemelerine 'devam' diyor!

Nokia Android 11 güncellemelerine 'devam' diyor!

09.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HMD Global artık Android 11 güncellemesini eski iki telefonuna daha genişletmeye hazır.  2018’de karşımıza çıkan Nokia 8.1 ve 2019’dan Nokia 2.3. Bunların her ikisi de şu anda Google’ın en son kararlı sürümüne güncellemeyi alma sürecinde.

Nokia Android 11 güncellemelerine 'devam' diyor!

Nokia 8.1 için ilk güncelleme dalgası Bangladeş, Hong Kong, Hindistan, Malezya, Makao, Nepal, Filipinler, Singapur ve Vietnam’da satın alınan cihazları içeriyor. Bu pazarlardaki birimlerin yüzde 10’u güncelleme bildirimini hemen alacak. Yüzde 50’si 10 Nisan’a kadar ve yüzde 100’ü 12 Nisan’a kadar güncel hale gelecek. Daha sonraki bir tarihte, ikinci dalga daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak. Nokia 2.3 için, ilk dalga Bangladeş, Kamboçya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hong Kong, İzlanda, Letonya, Laos, Litvanya, Makao, Malezya, Nepal, Norveç, Filipinler, Sri Lanka, İsveç ve Vietnam'ı kapsıyor. Aynı sürüm mantığı, bu piyasalardaki birimlerin yüzde 8.1'i – 10’u güncelleme bildirimini hemen alacak. Yüzde 50’si 10 Nisan’a kadar ve Yüzde 100’ü 12 Nisan’a kadar alacak.

NOKIA 8.1 ÖZELLİKLERİ

Nokia 8.1'in özelliklerini hatırlayalım:

Ekran: 6,18 inç, Full HD+ (2246 x 1080 piksel) 18.7:9 en boy Corning Gorilla Glass 3 koruma, HDR 10 video.
İşlemci ve Grafik Birimi:  10 fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 710 –  Adreno 616 GPU.
RAM: 4 GB RAM.
Depolama: microSD ile artırılabilen 64 GB dahili hafıza.
Arka Kamera: 12MP f/1.8 diyafram + 13MP.
Ön Kamera:  20MP f/2.0 diyafram.
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie.
Batarya: 3500mAh.
Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C.
Boyut: 154.8 x 75.76 x 7.97 mm; 180g

Nokia C20, Bluetooth sertifikasını aldıNokia C20, Bluetooth sertifikasını aldı

Nokia 2.3 ise: MediaTek Helio A22 yonga setine sahip. 2GB RAM ve microSD kart ile 512 GB’a kadar genişletilebilir 32GB dahili depolamaya sahip olan akıllı telefon, tek bir şarjla en az iki gün boyunca dayanabildiği söylenen 4.000mAh değerinde bir bataryadan güç alıyor. Parmak izi yerine yüz tanıma teknolojisini kullanan Nokia 2.3, diğer birçok bütçe dostu Nokia modeli gibi özel bir Google Assistant düğmesi ile birlikte geliyor.

Cruella filmi için merakla beklenen ilk fragman yayınlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
TikTok yeni müzik temalı filtrelerle karşımızdaTikTok yeni müzik temalı filtrelerle karşımızda
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.