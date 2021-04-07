Nokia C20, Bluetooth sertifikasını aldı

Nokia’nın Nisan 2021’deki ürün vitrininde yepyeni G ve X serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Ayrıca, etkinlikte C20 de tanıtılacak. Cihazın Bluetooth SIG sertifikası sayesinde bazı şeyler kesinleşmiş oldu. Nokiapoweruser tarafından hazırlanan özel bir rapor, Nokia C20’nin 8 Nisan HMD Global etkinliğinde tanıtılabileceğini söylemişti. Raporun sızdırdığı özellikler, cihazın Nokia 1.xx serisi gibi başka bir giriş seviyesi model olabileceğini öne sürdü. Şimdi ise, bluetooth listesi cihazın tasarımının Unisoc (Shanghai) Technologies Co Ltd.’den olduğunu gösteriyor. Listenin ortaya çıkardığı bilgiler çok detaylı değil. Liste cihazın sahip olduğu işlemci hakkında açık bir şekilde hiçbir şeyi onaylamıyor.

NOKIA C20 İÇİN FİYAT TAHMİNİ

C20’nin Bluetooth SIG listesi, akıllı telefonun muhtemelen farklı bölgeler / bellek yapılandırmaları için dört farklı model koduna sahip olacağını ortaya koyuyor. Model numaraları TA-1352, TA-1356, TA-1339 ve TA-1348 olarak karşımıza çıktı. Liste ayrıca Nokia C20’nin altında bir Unisoc yonga setine sahip olacağına işaret ediyor. Ancak listeleme bunun dışında akıllı telefonun herhangi bir ek özelliğini ortaya çıkarmıyor. Önceki sızıntılar Nokia C20’nin 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip modelinin 90 euro (yaklaşık olarak 865,32 Türk Lirası) civarında bir fiyat ile geleceğini iddia etti.

Realme Narzo 30, Geekbench’te görüldü!

