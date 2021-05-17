"Normalleşme Genelgesi" | Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanmadan sonraki kabine toplantısında ne karar çıkacak?

Dün İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı “kademeli normalleşme” genelgesi ise birçok vatandaşı memnun etmedi. 18 günlük bir tam kapanmanın sonucunda vatandaş biraz daha rahatlamayı beklerken, yayınlanan genelgenin tam kapanmadan önceki kurallara olan yakınlığı tepki topladı. Koronavirüs salgınında alınacak önlemlerin tekrar tartışılması için Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Vatandaşların birçoğu, kabine toplantısından sonra bu genelgenin genişletilmesi talebinde bulunuyor.

Uzun bir süredir evlerinde kapalı kalan halk ve dükkanlarını açamayan esnaf oldukça zor günler geçiriyor. AVM’lerin, birçok çay ocağının açık olduğu “kademeli normalleşme” genelgesinde, kafelerin ve okulların hala kapalı olması özellikle tepki topladı. Kapalı alanlarda dolaşmanın, işe gitmenin ve toplu taşımanın kullanımının halen çok yoğun olduğu dönemde, açık havada oturmanın yasaklanmasının ne kadar doğru olduğu ise birçok uzman tarafından tartışılıyor.

Tam kapanma sürecinde aşı hızının yavaş olması ise vatandaşlar tarafından tepki toplayan bir diğer mesele oldu. Şu an için toplam ilk doz aşısını olan vatandaş sayımız 14.976.749, ikinci doz aşıyı olan vatandaş sayımız ise 10.906.776. İlk ve ikinci doz aşıların toplamı ile beraber, yapılan aşı sayısı 25.883.525. Vatandaşlar, toplantı yapılmadan İçişleri Bakanlığı’ndan gelen genelgedeki yasakların, Kabine toplantısının ardından genişletilmesini istiyor.