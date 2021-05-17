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"Normalleşme Genelgesi" | Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanmadan sonraki kabine toplantısında ne karar çıkacak?

17.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma süreci bugün itibariyle sona erdi. Yetkililerin açıkladıkları bilgilere göre, tam kapanma sürecinin sonrasında 17 Mayıs pazartesi günü yapılacak bir kabine toplantısı bekleniyordu. Ancak 16 Mayıs Pazar günü, toplantı gerçekleşmeden İçişleri Bakanlığı bir “yeni kademeli normalleşme” genelgesi yayımladı. Bunun üzerine birçok vatandaş bu ani genelgenin sebebini araştırırken aynı zamanda Kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağını da merak etti.

"Normalleşme Genelgesi" | Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanmadan sonraki kabine toplantısında ne karar çıkacak?

Dün İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı “kademeli normalleşme” genelgesi ise birçok vatandaşı memnun etmedi. 18 günlük bir tam kapanmanın sonucunda vatandaş biraz daha rahatlamayı beklerken, yayınlanan genelgenin tam kapanmadan önceki kurallara olan yakınlığı tepki topladı. Koronavirüs salgınında alınacak önlemlerin tekrar tartışılması için Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Vatandaşların birçoğu, kabine toplantısından sonra bu genelgenin genişletilmesi talebinde bulunuyor.

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Uzun bir süredir evlerinde kapalı kalan halk ve dükkanlarını açamayan esnaf oldukça zor günler geçiriyor. AVM’lerin, birçok çay ocağının açık olduğu “kademeli normalleşme” genelgesinde, kafelerin ve okulların hala kapalı olması özellikle tepki topladı. Kapalı alanlarda dolaşmanın, işe gitmenin ve toplu taşımanın kullanımının halen çok yoğun olduğu dönemde, açık havada oturmanın yasaklanmasının ne kadar doğru olduğu ise birçok uzman tarafından tartışılıyor.

Tam kapanma sürecinde aşı hızının yavaş olması ise vatandaşlar tarafından tepki toplayan bir diğer mesele oldu. Şu an için toplam ilk doz aşısını olan vatandaş sayımız 14.976.749, ikinci doz aşıyı olan vatandaş sayımız ise 10.906.776. İlk ve ikinci doz aşıların toplamı ile beraber, yapılan aşı sayısı 25.883.525. Vatandaşlar, toplantı yapılmadan İçişleri Bakanlığı’ndan gelen genelgedeki yasakların, Kabine toplantısının ardından genişletilmesini istiyor.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının 17 Mayıs Pazartesi yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı biter bitmez kameralar karşısına geçecek ve alınan kararları halka duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.00 gibi açıklama öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri; temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlendiği bildirildi.

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