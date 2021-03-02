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Normalleşmede ilk gün! İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

02.03.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Normalleşmede ilk gün! İstanbul'da kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından restoran ve kafelerin saat 07.00 ile 19.00 arasında hizmet vereceğini açıkladı. İstanbul’da hazırlıklarını geceden yapan esnaf sabah saatlerinde hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafe, lokanta, restoran, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçeleri için kademeli normalleşme kararını duyurdu. İşletmelerin çok yüksek riskli iller haricinde 07.00 ile 19.00 saatleri dışında hizmet verilmesine karar verildi.

İstanbul’da gece saatlerinde temizlik ve hazırlıklarını yapan esnaf, yüzde 50 kapasite şartıyla hizmet vermeye başladı.

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'VATANDAŞ KASEDE ÇORBA İÇMEYİ ÖZLEMİŞ'

Esnaf lokantasında ustabaşı olarak çalışan Oktay Karalar, “Vatandaş kasede çorba içmeyi özlemiş. Kasede çorba içmek istiyorlar. Plastik kasede içmek istemiyorlar. Paket servisleri yapıyoruz ama vatandaş memnun kalmıyor. Kasedeki çorbanın lezzetini hiçbir zaman vermez” dedi.

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'YÜZDE 50 KAPASİTEDE HİZMET VERMEKTEYİZ'

Gece saat 03.00’e kadar temizlik yaptıklarını ifade eden Karalar, “Vatandaşlarımıza hizmet vermek için saat 07.00’de çorbamızı çıkardık. Vatandaşlarımız çorba içmeyi, sulu yemek yemeyi özlemişler. Yüzde 50 kapasitede hizmet vermekteyiz. 4 kişilik masaya iki kişi oturtuyoruz. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız. HES kodunu soruyoruz. Müşteriler masadan kalkıp hesap ödemeye geldikten sonra sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Vatandaşlar yemeğini, çorbasını içtikten sonra maskesini takıp, hesabı ödeyip gidiyorlar” dedi.

'ZEVKLE ÇORBA İÇİYORUZ'

Kademeli normalleşmeden dolayı memnuniyetini dile getiren müşteri Necdet Yılmaz, “Çorbayı özlemişiz. Zevkle çorba içiyoruz. Gayet güzel. Açanlara teşekkür ederiz. İnşallah sosyal mesafeye dikkat edildiği müddetçe iyi olacağına inanıyorum. Esnaf için de tabi ki mekanlar kapalıydı. Bizler de kahvaltı yapamıyoruz. Çünkü dışarıda işe gidip geldiğimiz için hep pakette veya elde yiyorduk. Şimdi çorbanın tadını almaya başladık. İyi olur inşallah” dedi.

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan normalleşme

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